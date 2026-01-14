Lo streaming gratis della gara di campionato Juventus Next Gen-Ascoli: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 14 gennaio - 12:30

La Serie C Girone B mette in programma sabato 17 gennaio alle ore 14:30 la sfida tra Juventus Next Gen e Ascoli, un confronto importante per entrambe le squadre in ottica classifica. I bianconeri cercano continuità e crescita, mentre i marchigiani puntano a un risultato positivo per dare slancio al proprio cammino. Vuoi seguire la partita? Con Sisal, Lottomatica e Goldbet puoi guardare Juventus Next Gen-Ascoli in diretta.

Le due squadre arrivano a questo appuntamento con motivazioni forti e approcci diversi, ma con lo stesso obiettivo: conquistare punti preziosi. Juventus Next Gen e Ascoli sono pronte a giocarsi la gara con intensità e attenzione, in un match che si preannuncia equilibrato e combattuto.

Dove vedere Juventus Next Gen-Ascoli in diretta tv e streaming live — La partita Juventus Next Gen-Ascoli sarà visibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per seguire il match è sufficiente registrarsi o effettuare il login su una delle piattaforme indicate: con un deposito minimo di 10€ sarà possibile guardare Juventus Next Gen-Ascoli in diretta streaming live e accedere al palinsesto completo degli eventi sportivi, con statistiche e aggiornamenti in tempo reale. Segui Juventus Next Gen-Ascoli in streaming live su Sisal, Lottomatica e Goldbet e non perderti nemmeno un minuto della Serie C Girone B.