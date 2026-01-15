Maccabi-Zalgiris: analisi completa della sfida di Eurolega e streaming gratis

Maccabi Tel Aviv-Zalgiris Kaunas: analisi completa della partita di Eurolega, momento delle squadre, precedenti, probabili quintetti e chiavi tattiche del match in programma a Tel Aviv.

Stefano Sorce 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 00:28)

Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 20:05, la Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv ospiterà una sfida delicatissima di Eurolega tra Maccabi-Zalgiris Kaunas. Un confronto diretto che può pesare tantissimo nella corsa ai playoff, con entrambe le squadre invischiate nella bagarre di metà classifica e alla ricerca di continuità.

Hai tre possibilità per seguire Maccabi-Zalgiris Kaunas:

Il momento delle due squadre — Il Maccabi sta vivendo una stagione altalenante. Gli israeliani occupano attualmente la parte centrale della graduatoria e faticano a trovare continuità soprattutto lontano da casa. Il vero punto di forza rimane però il fattore campo: davanti al proprio pubblico il Maccabi riesce quasi sempre ad alzare il livello, mantenendo medie offensive molto alte. La squadra segna con grande regolarità, grazie a un sistema di gioco votato all’attacco e a esterni capaci di creare dal palleggio. Il problema principale resta la fase difensiva: il Maccabi concede troppo, soprattutto nei momenti chiave delle partite, e questo spesso compromette gare che sembravano sotto controllo.

Situazione leggermente diversa per lo Zalgiris, che arriva a Tel Aviv con un rendimento più stabile. I lituani hanno mostrato una crescita evidente nell’ultimo periodo, alternando prestazioni difensive di alto livello a serate offensive molto efficaci. Il punto di forza della squadra di Kaunas è senza dubbio la difesa: lo Zalgiris è tra le migliori squadre della competizione per punti concessi e riesce spesso a imbrigliare anche gli attacchi più prolifici. Inoltre, sorprende il rendimento esterno: la formazione lituana ha ottenuto risultati importanti in trasferta, dimostrando grande maturità tattica. L’ultima vittoria larga contro la Stella Rossa ha confermato il buon momento di forma, con percentuali al tiro altissime e un dominio totale su entrambi i lati del campo. Arrivano quindi in Israele con grande fiducia e la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo.

I probabili quintetti base di Maccabi-Zalgiris — Il Maccabi dovrebbe partire con Clark in regia, incaricato di dare ritmo all’attacco. Accanto a lui Lundberg porterà punti e aggressività, mentre Rayman garantirà equilibrio sugli esterni. Sotto canestro spazio a Sorkin, riferimento fisico nel pitturato, con Lhoard a completare il quintetto grazie alla sua esperienza e versatilità.

Lo Zalgiris dovrebbe schierare Butkevicius come leader difensivo, affiancato dal tiratore Giedraitis. Rubstavicius darà energia e atletismo, mentre Sleva garantirà solidità sotto le plance. In area agirà Wright, lungo capace di incidere a rimbalzo e in fase offensiva.