Detroit Pistons-Phoenix Suns, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lorenzo Maria Napolitano 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 01:02)

Detroit Pistons-Phoenix Suns è una delle partite più affascinanti del prossimo turno di NBA. La sfida si terrà venerdì 16 gennaio alle 01:00 di notte italiane e vede scontrarsi la prima della classe di Eastern Conference contro i settimi ad Ovest. È un match che promette spettacolo.

Dove vedere Detroit Pistons-Phoenix Suns in diretta TV e streaming gratis — Detroit Pistons-Phoenix Suns sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e versando un deposito minimo di 10 euro, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Detroit Pistons-Phoenix Suns sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — I Detroit Pistons si stanno rendendo protagonisti di una stagione particolarmente positiva. Con 28 vittorie stagionali sono la seconda franchigia per successi quest’anno, soltanto gli Oklahoma City Thunder ne hanno ottenuti di più, ben 34. Con un Cunningham in gran forma, i Pistons sono favoriti per questa sfida contro i Suns.

Dal canto loro, i Suns si presentano alla sfida con una sconfitta subita per mano dei Miami Heat per il risultato di 121-127. Solita, buona, prestazione di Devin Booker con 24 punti, ma il supporting cast non ha aiutato ad arrivare al successo. L’obiettivo contro i Detroit Pistons è ritornare alla vittoria, anche se il quintetto dall’altro lato del parquet è in un momento di forma migliore.

I probabili quintetti di Detroit Pistons-Phoenix Suns — I Pistons sono senz'altro i grandi favoriti per questa sfida. Spinti dal talento adamantino di Cunningham, la franchigia del Michigan conta di inanellare un altro successo.

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.

Phoenix Suns: D. Brooks, R. O'Neale, M. Williams, C. Gillespie, D. Booker.