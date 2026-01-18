Lo stadio della capitale è una caldera: i tifosi non risparmiano la squadra dopo una prima parte di partita deludente contro il Levante

Un periodo nero per i 15 volte vincitori della Champions League. Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona, l'esonero di Xabi Alonso e l'eliminazione agli ottavi di Copa del Rey contro una squadra di seconda divisione, il Real Madrid torna al Bernabeu per il campionato, contro il modesto Levante (penultimo a 14 punti). Ma nonostante questo avversario decisamente non all'altezza, i Blancos di Alvaro Arbeloa sono autori di un primo tempo deludente. I tifosi delle merengues, già in aperta contestazione prima e durante il match, intensificano il loro disappunto al fischio che decreta la fine della prima parte di gioco. La contestazione non si limita, però, ai soli fischi ma prende di mira anche Vinicius Jr., Jude Bellingham e il presidente Florentino Perez. Credits video: Abraham P. Romero (El Mundo) su X (@AbrahamPRomero)