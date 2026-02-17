Era un' Atalanta completamente diversa quella che si presentava il 15 febbraio 2018 al Signa Iduna Park. Era una squadra che aveva gettato le basi per un solido futuro europeo. Reduce dal clamoroso 4°posto della stagione 2016-17, gli orobici tornano in una competizione europea a 26 anni dall'ultima volta. Dopo aver chiuso al comando la fase a girone, la Dea trova sulla strada per gli ottavi di finale il Borussia Dortmund "retrocesso" dalla Champions League.

La sfida di andata si gioca, appunta, il 15 febbraio a Dortmund. Il colpo d'occhio della casa dei prussiani, come sempre, è a dire poco fantastico: 50 mila spettatori a formare il solo e unico "Muro Giallo". Dalla parte opposto arrivano circa 5.000 bergamaschi per quella che si preannuncia essere un partita tutta da vivere. Dopo 10 minuti di "noia", la partita viene sbloccata al 30' da André Schurrle , bravo a corregge in spaccata un suggerimento di Piszczek .

Nella ripresa la musica si alza. Anzi cambia del tutto. Nel giro di 5 minuti Josip Ilicic ammutolisce il chiassoso Signa con una doppietta che porta in vantaggio i neroazzurri: prima con un tocco felpato e poi correggendo un tiro di Cristante a porta vuota. L'euforia bergamasca, però, dura solo 10 minuti. Al 65' un errore di Toloi spalanca la strada a Batshuayi , che con un destro potente firma il 2-2. Al primo minuto di recupero è ancora il belga, in diagonale, a completare la rimonta per il 3-2 finale.

La sfida di ritorno, giocata a Reggio Emilia, finirà 1-1 con i bergamaschi, inizialmente in vantaggio con Toloi, che si fanno raggiungere a 5 minuti dalla fine da Schmelzer. Quella che per il Borussia Dortmund doveva essere una passeggiata per poco non è diventata un incubo. La piccola Atalanta esce dall'Europa a testa altissima. Marten De Roon, unico rimasto di quella squadra, ricorda ancora quella notte in Germania: "Un po’ sono invecchiato… Ma la partita qui fu bellissima. Avevamo portato qui mezza Bergamo, una vera festa in uno stadio bellissimo".