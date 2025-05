I tifosi del Parma non stanno certo vivendo uno dei loro momenti migliori. La pesante sconfitta per 2-1 contro l'Empoli rende ancora tutta aperta la lotta per la salvezza. Vedere la propria squadra lottare per un traguardo poco invidiabile, per quanto importante, non è certo piacevole per la tifoseria ducale soprattutto per quelli che hanno visto la loro squadra lottare per posizioni più alte in classifica e per trofei importanti. Proprio oggi, il 12 maggio di 32 anni fa, il Parma sollevava il suo primo trofeo europeo battendo l'Anversa 3-1 nella finale di Coppa delle Coppe a Wembley.