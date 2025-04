Nella lunga intervista a NetBetNews, Ciccio Caputo ha parlato della sua avventura ad Empoli svelando un particolare retroscena.

Empoli ha sicuramente cambiato la carriera di Ciccio Caputo, prima con una super stagione in Serie B e poi con la consacrazione in Serie A. L'ex attaccante ha parlato ai microfoni di NetBetNews della sua strepitosa parentesi vissuta in Toscana e ha rivelato un particolare retroscena sugli attimi che hanno portato al suo trasferimento agli azzurri (Fonte Video Instagram NetBetNews)