Rapina ad Asprilla in Colombia, l’ex Parma minaccia i ladri sui social

Non è la prima disavventura per Tino Asprilla. L'ex attaccante colombiano, infatti, era già stato vittima di rapina nel 2021, quando dei malviventi avevano fatto interruzione nella sua tenuta, rubandogli il suo toro ' Lagrimon' . Fortunatamente, in seguito, è riuscito a ritrovarlo grazie anche all'aiuto delle autorità. Tornando al presente, si è trovato nuovamente vittima di aggressione da parte di alcuni ladri, che hanno agito rapidamente e in qualche secondo gli hanno sfilato il cellulare dalle mani.

Ma non è il telefono in se ad aver scatenato l'ira del colombiano, ma l'utilizzo dei dati personali usati con il chiaro intento di truffare: "Il telefono è spento, ma hanno preso la sim e da lì stanno prendendo i numeri dei miei contatti e chiedono soldi. Non date soldi a nessuno, io non ho chiesto soldi a nessuno. Non mandatemi soldi di cui non ho bisogno, non vi ho mai chiesto soldi. È una rapina. Hanno già rapinato un mio amico, un medico e molte persone stanno sporgendo denuncia. Per favore, cancellate quel numero, lo stanno usando da un altro telefono". Infine l'avvertimento ai ladri: "Sto tracciando il telefono e sembra spento, non sono riuscito a localizzarlo. Ma state tranquilli che lo troverò e troverò queste persone. Pubblicherò il conto su cui stanno depositando denaro così che possiate aiutarmi a localizzarle".