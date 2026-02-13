Sugli sviluppi di calcio d'angolo il portiere neroazzurro spedisce in rete il pallone dopo una carambola ma alla fine, su replay, la rete viene data a Vieri

Mattia Celio Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 16:32)

Domani sera ci sarà un evento molto particolare per San Valentino. Un evento che potrebbe scombussolare i programmi per più di qualche innamorato. O il sabato sera con la propria fidanzata, oppure il big match della 25^giornata Inter-Juventus, in programma al Meazza alle 20:45. Scelta molto difficile ma quello che è certo è che il Derby di Italia sarà tutto da vivere. Una partita che può dire molto sulla stagione di entrambe le squadre.

Inter-Juventus, 19 ottobre 2002: lo storico "non-gol" di Francesco Toldo — Inter-Juventus è una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Da oltre 100 anni Beneamata e Vecchia Signora animano il calcio italiano e mondiale con sfide destinate ad entrare nella storia tra colpi di scena e reti da antologia. Dal quel 14 novembre del 1909 neroazzurri e bianconeri si sono trovati di fronte, tra campionato e coppe, ben 254 volte. I dati vedono nettamente la Juventusin vantaggio con 114 vittorie contro le 77 dell'Inter. 63 invece i pareggi. Curiosamente i due club non si sono mai affrontati nelle Coppe Europee.

In queste 254 sfide non sono certo mancati momenti iconici che ancora oggi, a distanza di anni, i tifosi rievocano. Ma quello che successe il 19 ottobre del 2002 ebbe davvero del clamoroso. O almeno per alcuni. Allo Stadio Meazza, Inter e Juventus si giocavano il primato in classifica ed entrambi erano consci che quella partita avrebbe rappresentato una sorta di spareggio per il tricolore. La squadra di Hector Cuper si presenta alla sfida al comando con 4 lunghezze proprio davanti ai ragazzi di Marcello Lippi. Arbitro dell'incontro, ovviamente, Pierluigi Collina.

Il primo tempo non regala emozioni e si chiude a reti bianche. Nella ripresa la partita inizia a farsi emozionante. Dopo 5 minuti Toldo compie una prodezza su un tiro da fuori di Del Piero. Alcuni minuti dopo Crespo sbaglia un colpo di testa solo davanti a Buffon. Al 20' Toldo compie un nuovo miracolo questa volta su Salas: tu per tu con il portiere nerazzurro, il cileno si fa ipnotizzare. 5 minuti dopo sono i padroni di casa mangiarsi un'occasione clamorosa: Vieri non riesce a dribblare Buffon, sul pallone poi interviene Crespo che a porta vuota colpisce il palo.

La svolta arriva all'89'. Francesco Coco atterra Camoranesi in area e per Collina non ci sono dubbi: rigore. Sul dischetto si presenta Del Piero che spedisce la palla all'incrocio dei pali e porta in vantaggio la Juventus. Sembra finita ma l'Inter non si dà per vinta. Nell'ultima azione a disposizione, un calcio d'angolo, sale anche Toldo. La palla carambola proprio sul numero 1 della Beneamata e finisce in rete. Alla fine dal replay emerge che la palla prima di entrare in rete tocca Christian Vieri, togliendo così la gioia del gol all'estremo difensore. Ma poco importa. Alla fine la partita si chiude sull'1-1.