Nelle ultime volte che neroazzurri e bianconeri si sono affrontati questi ultimi hanno avuto la meglio e sempre in finale. L'Atalanta cerca la sua rivincita

Mattia Celio Redattore 5 febbraio - 20:19

Questa sera si gioca il secondo ottavo di finale della Coppa Italia. Allo Stadio New Balance Arena di Bergamo va in scena la sfida Atalanta-Juventus, una sfida che vede di fronte due squadre in rampa di lancio. Chi passerà alle semifinale dovrà attendere la vincitrice tra Bologna-Lazio in programma mercoledì 11 febbraio. L'ultima sfida tra Orobici e Zebre in Coppa Italia risale alla finale di Roma del 15 maggio 2024, sfida che terminò 1-0 per i bianconeri con rete di Vlahovic dopo solo 4'. Questa sera i neroazzurri potrebbero dunque prendersi la loro... rivincita.

Atalanta-Juventus, "La rivincita", un film di Leo Muscato — La sfida di questa sera tra Atalanta-Juventus farà conoscere la seconda semifinalista della Coppa Italia. Ieri sera, come ricordiamo, l'Inter ha avuto la meglio sul Torino per 2-1. La squadra di Raffaele Palladino proverà questa sera a prendersi una rivincita dopo l'ultima volta che hanno sfidato i bianconeri nella competizione. Proprio per questo il match di questa sera potrebbe rientrare nel film di Leo Muscato "La rivincita" uscito nelle sale nel 2020.

Nel film la trama parla delle rocambolesche disavventure economiche e familiari di due fratelli, Vincenzo e Sabino e delle loro mogli, Maja e Angela. Come accade a tante famiglie del nostro presente, hanno perso ogni diritto. Per loro anche il desiderio di un figlio diventa un lusso irraggiungibile. La precarietà economica incide profondamente sui legami affettivi e familiari e sulla dignità dei protagonisti costringendoli a una continua lotta per la sopravvivenza nella speranza di una rivincita contro la "porca miseria".

In questa partita la rivincita non riguarda l'economia, ma una coppa sfiorata per un soffio. I due fratelli protagonisti possono essere individuati in Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Una volta quasi gemelli del gol con il Sassuolo, adesso cercano di fare lo stesso con l'Atalanta. Entrambi sono sposati ma fortunatamente, rispetto al film, la situazione economica non risente di problemi e nemmeno la loro situazione familiare.

In questo partita la "porca miseria" non può che essere individuata nella Juventus. Una squadra che per l'Atalanta è stata quasi un incubo, soprattutto quando c'è stato in palio un trofeo. Prima della finale di due anni fa, infatti, le due squadra si erano trovate di fronte anche nella finale del 19 maggio 2021, dove anche in quel caso i bianconeri ebbero la meglio vincendo 2-1. Per gli orobici è arrivato il momento di capovolgere la situazione, magari iniziando da stasera.