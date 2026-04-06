Nell'arco di 10 minuti il figlio di Pablo bussa due volte alla porta di Buffon, poi Rigoni realizza la terza rete in un pomeriggio disastroso per i bianconeri
La Juventus è chiamata a non sbagliare per continuare la rincorsa alla Champions League. Questo pomeriggio alle 18, i bianconeri ospiteranno il Genoa di Daniele De Rossi, una squadra completamente rinata sotto la guida dell'ex giallorosso e pronta a fare uno sgambetto alla Vecchia Signora. La squadra di Spalletti, a sua volta, è chiamata a non sbagliare per non complicare la corsa all'Europa che conta.
Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
Juventus-Genoa, quando il Cholito demolì i bianconeri in 10 minuti: la storica doppietta del 2016Quella di questa sera sarà la sfida numero 146 tra Juventus-Genoa. Il bilancio tende nettamente a favore dei bianconeri: 88 vittorie contro le 27 del Grifone. 30 invece sono i pareggi. Di conseguenza, anche nel numeri di reti segnate la Vecchia Signora è nettamente avanti: 297-153. Di queste 145 partite, per quanto il numero sia alto, ben poche sono destinate a restare nella storia o a conservare ricordi indelebili. Quella giocata al Marassi il 27 novembre 2016 è stata certamente una sfida indimenticabile per Giovanni Simeone.
Il successo dell'aprile 2021 🔙 #JuveGenoa pic.twitter.com/cCOFVqCzCF— JuventusFC (@juventusfc) April 6, 2026
Contro una Juventus che quell'anno la faceva da padrona fin dalla prima giornata, il Genoa di Ivan Juric impiega solo 10 minuti per affondare i bianconeri. O meglio, Giovanni Simeone impiega poco tempo per prendersi la scena. Dopo appena 3 minuti, il figlio di Diego porta in vantaggio i padroni di casa. Una leggerezza di Bonucci regala la palla a Rigoni, il cui tiro viene respinto (tre volte) da Buffon. Al quarto tentativo, però, è proprio l'argentino a fare capitolare il muro del numero 1 bianconero.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
10 minuti dopo, il classe '95 colpisce di nuovo. Lazovic salta un distrattissimo Alex Sandro e mette la palla giusta sulla testa del numero 9. Per lui prima doppietta in Italia. Poi, prima della mezzora, la disfatta è completa: corner di Lazovic, sponda di Burdisso, tocco di Rigoni e Alex Sandro finisce per buttarla dentro nel tentativo disperato di salvare. Un primo tempo che pare la disfatta di Caporetto per Buffon e compagni. Nella ripresa i bianconeri danno segnali di risveglio ma troppo tardi. La rete arriva solo all'82, su una geniale punizione di Miralem Pjanic. In un pomeriggio disastroso per i bianconeri, il bosniaco è l'unico a salvarsi. Per il Genoa è festa grande.
Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA