La Juventus è chiamata a non sbagliare per continuare la rincorsa alla Champions League. Questo pomeriggio alle 18, i bianconeri ospiteranno il Genoa di Daniele De Rossi, una squadra completamente rinata sotto la guida dell'ex giallorosso e pronta a fare uno sgambetto alla Vecchia Signora. La squadra di Spalletti, a sua volta, è chiamata a non sbagliare per non complicare la corsa all'Europa che conta.

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GENOVA, ITALIA - 27 NOVEMBRE: Giovanni Simeone (a destra) del Genoa CFC festeggia dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Juventus FC allo Stadio Luigi Ferraris il 27 novembre 2016 a Genova, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Juventus-Genoa, quando il Cholito demolì i bianconeri in 10 minuti: la storica doppietta del 2016

Quella di questa sera sarà la sfida numero 146 tra Juventus-Genoa . Il bilancio tende nettamente a favore dei bianconeri:. Di conseguenza, anche nel numeri di reti segnate la Vecchia Signora è nettamente avanti:. Di queste 145 partite, per quanto il numero sia alto, ben poche sono destinate a restare nella storia o a conservare ricordi indelebili. Quella giocata al Marassi il 27 novembre 2016 è stata certamente una sfida indimenticabile per Giovanni

Contro una Juventus che quell'anno la faceva da padrona fin dalla prima giornata, il Genoa di Ivan Juric impiega solo 10 minuti per affondare i bianconeri. O meglio, Giovanni Simeone impiega poco tempo per prendersi la scena. Dopo appena 3 minuti, il figlio di Diego porta in vantaggio i padroni di casa. Una leggerezza di Bonucci regala la palla a Rigoni, il cui tiro viene respinto (tre volte) da Buffon. Al quarto tentativo, però, è proprio l'argentino a fare capitolare il muro del numero 1 bianconero.

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10 minuti dopo, il classe '95 colpisce di nuovo. Lazovic salta un distrattissimo Alex Sandro e mette la palla giusta sulla testa del numero 9. Per lui prima doppietta in Italia. Poi, prima della mezzora, la disfatta è completa: corner di Lazovic, sponda di Burdisso, tocco di Rigoni e Alex Sandro finisce per buttarla dentro nel tentativo disperato di salvare. Un primo tempo che pare la disfatta di Caporetto per Buffon e compagni. Nella ripresa i bianconeri danno segnali di risveglio ma troppo tardi. La rete arriva solo all'82, su una geniale punizione di Miralem Pjanic. In un pomeriggio disastroso per i bianconeri, il bosniaco è l'unico a salvarsi. Per il Genoa è festa grande.

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