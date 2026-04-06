Juventus-Genoa, dalla Vecchia Signora al Grifone: identità a confronto

Juventus-Genoa è anche sfida di simboli: la Vecchia Signora, identità costruita nel tempo, contro il Grifone, emblema di storia e appartenenza. Due modi opposti di raccontarsi nel calcio italiano

Silvia Cannas Simontacchi 6 aprile 2026 (modifica il 6 aprile 2026 | 09:02)

Prima del modulo, dei top player, delle polemiche e persino del risultato, lo stemma è il volto con cui una squadra si presenta al mondo, l'immagine con cui decide di raccontarsi. E nel caso di Juentus-Genoa, il confronto non è solo sportivo, ma quasi araldico: da una parte la sintesi quasi estrema del club torinese, la Vecchia Signora, per chi la conosce bene; dall'altra la memoria storica della città di Cristoforo Colombo e del Grifone.

La Juventus, la Vecchia Signora e l'arte della sottrazione La Juventus Football Club prende il nome da un termine latino che significa letteralmente "gioventù". Fondata il 1° novembre 1897, ha una particolarità: il suo simbolo più riconoscibile non è nello stemma, ma nel soprannome: La Vecchia Signora, forse una licenza giornalistica, che risale addirittura agli anni Trenta e rimanda con ironia all'eleganza sabauda. In questo senso, la Juve non è solo "Vecchia", in quanto società tra le più longeve e vincenti del calcio italiano, ma soprattutto una "Signora", che porta con sé un'idea di stile e di superiorità aristocratica.

È un'identità costruita nel tempo, attraverso cicli, trofei e giocatori memorabili, più forte di uno stemma che si è trasformato più volte, fino alla discussa svolta minimalista del 2017, che lo ha trasformato in un monogramma, adattandosi a una narrazione più moderna, ma senza svuotarsi di significato.

In altre parole, la Juventus può permettersi di semplificare il suo logo, perché a sostenerla ha un immaginario già abbastanza forte. Alla Vecchia Signora non servono simboli grafici per farsi immaginare, e soprattutto ricordare.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Il Genoa e il Grifone: quando il simbolo è tutto Per il Genoa Cricket and Football Club il discorso è praticamente opposto: il simbolo non la accompagna, il simbolo è l'identità della squadra. Per metà aquila e metà leone, il Grifone non è una mascotte, né un semplice elemento decorativo: è il cuore narrativo del club, e parla di forza, vigilanza e radici.

Inserito nello scudo rossoblù insieme alla croce di San Giorgio, crea un legame indissolubile tra la squadra e la città di Genova. È un simbolo che non si può alleggerire senza perdere qualcosa: è una questione di memoria e appartenenza. Se la Juve può cambiare pelle restando se stessa, il Genoa è costretto, e forse anche felice, di rimanere fedele alla sua immagine. Del resto, non si diventa il club italiano più antico per niente.