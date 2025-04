Amarcord, 7 aprile 2004: la clamorosa remuntada del Deportivo sul Milan

45 minuti di pura follia: il Deportivo ribalta il Milan

In campo il Deportivo impiega pochi minuti a far capire ai rossoneri che non sarà una semplice passeggiata. Anzi, appena cinque quando i galiziani sbloccano la partita con Pandiani. L’attaccante fa partire un sinistro radente a fil di palo sul quale Dida può poco. E’ 1-0. Il Milan sembra scombussolato e non reagisce e al 35’ Valeron, lasciato solo in area piccola, spinge in rete di testa un cross di Luque. Il Riazor diventa una bolgia. E non finisce qui. Poco prima dell'intervallo Luque scappa a Cafù e a tu per tu con Dida manda la palla sotto il sette per il 3-0. Il Milan è sparito.