Le dichiarazioni del primo cittadino di Milano in merito all'iter burocratico per l'acquisizione dell'impianto del Giuseppe Meazza e dell'area circostanti.

Non si placano gli animi intorno al caso del futuro di San Siro del nuovo stadio per Inter e Milan. I dubbi espressi dal presidente nerazzurro Beppe Marotta hanno da subito destato l'attenzione degli interessati. Tra questi anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, il quale ha come obiettivo di risolvere l'impasse burocratico entro l'estate.