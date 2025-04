Nessuno aspetta il derby. Questa sembra la sensazione alla vigilia di Milan-Inter e senza necessità di specificare in quale sponda del Naviglio ci si trovi. I milanisti infatti sono piuttosto delusi da una stagione impossibile da riscattare, gli interisti invece avrebbero volentieri evitato un doppio atto così provante in questo finale di stagione. E soprattutto se fondamentale nel percorso verso la conquista di un trofeo. Solo questo aiuta ad alimentare il fuocherello della passione dei tifosi, che domani risponderanno presente all’appello per la semifinale d’andata con i rossoneri in “casa”. Il 23 aprile, invece, il Meazza tornerà a colorarsi di nerazzurro in attesa di conoscere la seconda finalista della Coppa Italia. Insieme ad Empoli o Bologna.