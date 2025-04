Inzaghi, record di ammonizioni: nessuno come lui in Serie A

La sua più grande paura è diventata una forza. Simone Inzaghi può essere ammonito. Anzi, ha battuto un record tra gli allenatori. Due gialli e un rosso nell’ultima giornata di campionato, la trentesima, in cui l’ Inter ha cercato la fuga sul Napoli grazie alla vittoria in casa per 2-1 contro l' Udinese . Ma quello che conta è che l’allenatore piacentino, nella stagione 2024/25, è già a quota 10 cartellini: 1 espulsione e 9 ammonizioni.

Inzaghi si prepara al gran finale

Nessuno come lui. Quest’anno in Serie A. In carriera non si era neanche avvicinato a una cifra simile. Sui social ormai tutti lo chiamano il Demone, lui lo diventa quando un suo giocatore riceve un cartellino. Ma sembra passata anche la moda di sostituirli all’istante per evitare il peggio. Oggi preferisce fungere da scudo umano e non viene difficile pensare che la sfuriata di domenica scorsa sia stato un estremo tentativo di scuotere i ragazzi in un momento di alleggerita tensione agonistica.