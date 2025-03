Milan, Fiorentina, Bari, Venezia, Como... e tante altre ancora: Mauro Bressan commenta il campionato di serie A ai nostri taccuini; approfittando della pausa delle nazionali, Bressan offre spunti su tutte le squadre impegnate per i relativi obiettivi

Michele Bellame Redattore 21 marzo - 20:15

"Mauro, come ti presento all'inizio dell'intervista", "Presentami come super appassionato di calcio! Mi occupo di altro, faccio altri lavori, però il calcio resta parte nella mia vita...": Mauro Bressan, grazie al rettangolo verde, ha girato l'Italia e l'Europa: ha incominciato nelle giovanili del Milanolandese, ed ha chiuso la carriera in Svizzera; in mezzo, una Coppa Italia con la Fiorentina, con cui ha esordito in Champions.

Manca l'ultimo quarto - si direbbe nella pallacanestro - a questa stagione calcistica: la redazione di DerbyDerbyDerbyha contattato Mauro Bressan per un commento su tutte le squadre della massima serie, spaziando dalla lotta scudetto, a quella per evitare la retrocessione. Bressan, con garbo e gentilezza, ci ha concesso una lunga intervista, e la redazione ringrazia.

Mauro Bressan a DDD: "Lotta scudetto non chiusa: l'Inter è favorita, ma Napoli ed Atalanta non molleranno" 27 maggio 2001: Mauro Bressan della Fiorentina in azione inseguito dal capitano degli orobici Massimo Carrera durante la partita di campionato di Serie A 30° turno tra Fiorentina e Atalanta giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il Napoli impatta col Venezia, l'Inter sembra una macchina da guerra, e l'Atalanta che perde in casa proprio con i nerazzurri: lotta scudetto ascritta a loro tre, oppure l'Inter è già in fuga: "Mancano nove partite, l'Inter è favorita, ma deve ancora sudare. La vittoria con l'Atalanta è stata meritata: sono stati solidi, anche mentalmente. Nelle ultime partite, l'Inter, rispetto ad un mese fa, sono riusciti a recuperare Thuram e Calhanoglu. Non è finita, comunque: il Napolirenderà loro la vita difficile, anche perché non hanno la 'distrazione' delle coppe europee. Anche loro possono beneficiare di rientri dall'infermeria come Neres. Conte è una garanzia: non mollerà. Non sottovaluto neanche l'Atalanta: hanno fatto fatica in casa, vedi il pareggio con Cagliari e Torino. In trasferta, invece, sono impressionanti: sicuramente, conoscendo Gasperini, preparerà bene i suoi in tutta la settimana di lavoro. Il campionato non è assolutamente deciso: tutte e tre, rimangono papabili per il tricolore".

"Bologna favorito per il quarto posto; la Juventus è in piena crisi di identità..." E le altre candidate all'Europa?Bologna e Lazio rimangono lì, Palladino sta sorprendendo, forse è la Juve che sta deludendo?: "Sono tutte lì, vicine, punto a punto, e tutte se la giocheranno per l'Europa. La Juventus è in crisi nera: due sconfitte consecutive, senza reazione... Mi sembra una squadra mentalmente vuota; col Genoa in casa, sono obbligati a vincere. Il Bologna è sicuramente la squadra che gioca meglio: Italiano si è fatto conoscere a Firenze, ma anche a Bologna viene seguito dai suoi giocatori. Se la squadra mantiene questa forma, sarà dura soffiare il quarto posto: per me, loro, sono favoriti per il quarto posto. La Lazio sta facendo un ottimo campionato, anche se c'è stato il passo falso col Bologna. Ranieri, a Roma, è lì, che ha dato fiducia al gruppo".

"Milan, una mina vagante: sarà un'estate di cambiamenti" Dichiarazioni sentite anche per due delle sue ex squadre, la Fiorentina ed il Milan, con cui aveva giocato nelle giovanili: "La Fiorentina sta facendo bene, mentre il Milan non ha un'anima, sembra in balìa degli eventi...". Bressan commenta più approfonditamente il momento dei rossoneri: "Il Milan è la mina vagante del campionato. La prossima col Napoli non è così scontata per nessuna delle due: può essere decisiva per i relativi obiettivi. Il loro, comunque, non è un campionato positivo. Non sono mai stati continui. La matematica non li ha condannati, possono sperare nell'Europa che conta, però è il loro stato di forma a farmene dubitare. Sono sicuro che quest'estate cambierà qualcosa".

L'altra metà della classifica, Bressan: "Genoa, ottimo impatto di Vieira. Il Como è una vera sorpresa" Cesc Fabregas (a destra) dell'Arsenal sfida Patrick Vieira (a sinistra) della Juventus durante i quarti di finale della UEFA Champions League, partita di andata tra Arsenal e Juventus allo stadio di Highbury il 28 marzo 2006 a Londra Fra le maglie nell'armadio di Mauro Bressan non ci sono solo quelle di Milan e Fiorentina, ma anche Genoa e Como...: "Il Genoa è andato bene con Vieira, non se l'aspettava nessuno che recuperasse così bene e che si assestasse, con serenità, a metà classifica. Il nuovo allenatore ha impattato bene. Genoa resta sempre una squadra difficile da affrontare. Il Como, invece, è una squadra che mi piace moltissimo: al di là di qualche momento di inesperienza, ci sono state anche partite che hanno dominato. Fabregas fa bene ad elogiarli: tanti giocatori non conoscono il campionato italiano, però hanno tanto carattere, e se la giocano con chiunque. Mi piace la loro spregiudicatezza".

"Il Venezia gioca bene, Di Francesco è fra i più preparati del campionato" ...ma anche Cagliari e Venezia, con cui ha giocato rispettivamente tra il 1995 ed il 1997, prima di approdare al Bari, mentre con i lagunari è stato nella stagione 2001/02. "Il Cagliari è una squadra forte, quando gioca in casa mette tutti in difficoltà. Anche se in una posizione thrilling, penso possa salvarsi. Il Venezia gioca bene, dispiace che è così in basso: ritengo Di Francesco tra i tecnici più preparati della stagione. Mancano i tre punti da tanto tempo, anche se hanno fermato grandi squadre. Ci sono tante squadre che sono lì in zona retrocessione. Il Monza sembra avere un destino pressoché segnato, purtroppo".