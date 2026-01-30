Candreva risponde all'iniziale vantaggio di Terzi ma il rigore di Nzola regala la vittoria a Vincenzo Italiano. Il primo storico confronto del derby ligure

Mattia Celio Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 13:02)

La 22^giornata di Serie B propone una partita molto importante e che può dire molto sulla stagione. Sabato sera al Marassi di Genova va in scena il derby ligure Sampdoria-Spezia, una sfida delicatissima per entrambe le squadre che cercano punti pesanti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. La situazione, al momento, vede i doriani terz'ultimi con 18 punti mentre i bianconeri sono sopra di una sola lunghezza, in una lotta salvezza che vede coinvolte ben 5 squadre divise da un solo punto. Fischio di inizio alle 19:30.

Sampdoria-Spezia, dati e statistiche di un derby "giovane" — Quella di sabato sera sarà solo l'11°confronto tra Sampdoria-Spezia, anche se in realtà sarebbero 13 contando le due amichevoli del 2007 e del 2008. La situazione vede in vantaggio gli aquilotti con 4 successi contro i 2 dei doriani. 4 invece sono i pareggio. La sfida dell'andata, giocata lo scorso 30 novembre, è terminata 1-0 per la squadra di Roberto Donadoni grazie alla rete di Gabriele Artistico al 51'.

Come accennato sopra, la rivalità tra Sampdoria e Spezia ha ancora molto da raccontare. 10 sfide totali tra le due squadre. Un derby dunque molto "giovane" e che aspetta di essere alimentato da partite storiche e da reti da antologia. Il primo confronto ufficiale, infatti, è stato disputato l'11 gennaio 2021, si giocava all'Alberto Picco di La Spezia e la sfida era valida per il 17°turno di Serie A. Ecco come è andata.

Il primo confronto ufficiale: Spezia-Sampdoria 2-1. Decide Nzola su rigore — La prima sfida ufficiale tra Sampdoria e Spezia si disputa l'11 gennaio 2021 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Entrambe le squadre sono reduci da due clamorose vittorie: gli aquilotti vengono dal successo sul Napoli al Diego Armando Maradona, mentre i doriani dalla vittoria casalinga contro l'Inter. Due successi importantissimi per la lotta salvezza che rendono questo primo derby ligure ancora più infuocato. Sulla panchina dei due club siedono, rispettivamente, Vincenzo Italiano e Claudio Ranieri.

Partenza lanciata per lo Spezia che va subito vicina al gol con il pericolosissimo Nzola. Dopo un avvio non semplice, la Sampdoria si scrolla di dosso un po' di pressione e sfiora due volte il vantaggio con una doppia conclusione di Thorsby e Keita. Ma nel momento migliore per i blucerchiati i padroni di casa colpiscono. Al 20' Terzi sfrutta alla perfezione una 'torre' di Chabot per battere di testa Audero. Il vantaggio però dura solo 4 minuti poiché Candreva ristabilisce la parità con una splendida semirovesciata. Sull'1-1 si chiude il primo tempo.

Nella ripresa la squadra di Ranieri sembra partire più convinta, ma al 59' Thorsby la combina grossa: spinge vistosamente Pobega in area dopo un cross di Vignati e l'arbitro non ha dubbi ad assegnare il calcio di rigore per gli aquilotti. Sul dischetto si presenta Nzola che batte Audero e riporta in vantaggio i bianconeri. Gli ospiti accusano il colpo e non riescono a reagire, tranne con un colpo di testa del giapponese Yoshida nei minuti finale. Vince lo Spezia che fa un altro passo verso la salvezza e sale a quota 17, la Samp resta a 20.

Le formazioni — SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali (79' Ferrer), Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez (79' Maggiore), Agoumé, Pobega (90' Erlic); Gyasi, Nzola (79' Piccoli), Farias (65' Agudelo). All. Italiano

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva (85' Ramirez), Thorsby, Ekdal, Jankto (79' Verre); Damsgaard (79' Quagliarella); Keita (85' Leris). All. Ranieri