Dopo alcuni intoppi burocratici che hanno infastidito la dirigenza blaugrana, sembra essere sempre più vicina la riapertura di alcuni settori rinnovati

Pietro Rusconi Redattore 27 febbraio - 17:23

Il Barcellona sembra aver ritrovato lo spirito giusto e il gioco che lo ha contraddistinto in questi anni. Dopo il derby catalano perso contro il Girona per 2-1, è arrivata la vittoria decisiva col Levante. Un risultato netto (3-0, reti di Bernal, De Jong e Fermìn Lopez) e soprattutto la riconquista della cima della classifica. Infatti il Real Madrid ha perso 2-1 contro l'ottimo Osasuna dell'italiano Alessio Lisci, permettendo ai blaugrana di effettuare il sorpasso a +1. Tuttavia, non c'è solo il ritrovato primato da festeggiare. Innanzitutto arrivano buone notizie dal sorteggio di Champions, con la pescata del Newcastle in un tabellone abbordabile. Successivamente invece, è di grande rilevanza la notizia del vicino ottenimento della licenza 1C per lo Spotify Camp Nou.

Nella giornata di domani, il Barça affronterà in casa il pericoloso Villareal di Marcelino terzo. Tuttavia i tempi per il semaforo verde dal Comune sembrano indicare metà Marzo come data probabile per la nuova capienza della casa blaugrana.

La nuova capienza dello Spotify Camp Nou — I lavori per la ristrutturazione dello Spotify Camp Nou stanno procedendo sempre meglio. Dopo aver terminato i settori "Gol Nord" e "Tifosi", il Barcellona sperava di ottenere subito la licenza 1C. Questa documentazione permetterebbe dunque di aprire ufficialmente queste zone alla vendita dei biglietti, portando la capienza a 62.000 spettatori. Tuttavia ci sono stati un po' di intoppi burocratici che, ritardando il via libera, hanno fatto infastidire Laporta e il board blaugrana. Infatti, il club catalano avrebbe voluto già presentare lo stadio rinnovato durante il turno di Copa del Rey contro l'Atletico Madrid.

Tuttavia, la dirigenza del Barça è fiduciosa in quanto ha presentato tutta la documentazione richiesta. Ora deve solo aspettare l'ultimo sì da parte del Comune. La riapertura delle zone chiuse dovrebbe verificarsi per il 15 marzo, durante Barcellona-Siviglia. Inoltre è già stato avviato il processo per permettere ai soci di acquisire i propri posti nello stadio. I 62 mila posti saranno un traguardo grosso per il Barça sia per stimare la fine dei lavori sia per una maggiore entrata economica.