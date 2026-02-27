Il capitano dell'Argentina Leo Messi è stato accostato ad un ritorno al Barcellona da vari candidati in vista delle elezioni del nuovo presidente

Francesco Di Chio 27 febbraio - 13:34

Con le elezioni presidenziali del Barcellona alla porta, come spesso accade, numerosi candidati stanno avanzando proclami e ambiziose promesse ai tifosi per farsi eleggere. E tra queste, c'è ovviamente il ritorno di Leo Messi in terra catalana. Ma, stando a fonti vicine al calciatore, non ci sarebbero margini per un ritorno.

Le promesse dei candidati — Le campagne elettorali, si sa, sono riempite di promesse che i candidati fanno agli elettori. Alcune di queste sono realizzabili, altre vengono fatte con l'intento di accaparrarsi più voti possibili. E la promessa di riportare Lionel Messi in casa blaugrana sembra tanto essere una della seconda specie. Marc Ciria, uno dei candidati in corsa, ha scelto Leo Messi, uno dei calciatori più forti passati da Barcellona, come immagine della sua campagna. L'imprenditore catalano ha fatto affiggere per Barcellona un manifesto che raffigura l'ex numero 10 del Barça e si è detto pronto a tutto per riportare l'argentino al Camp Nou.

Il no di Messi al ritorno al Barcellona — Lionel però non vuole tornare a Barcellona, per lo meno da calciatore. La Pulce, stando a quanto riportato da Xavi Campos su Catalunya Radio, avrebbe fatto sapere tramite il suo entourage a tutti i candidati che non tornerà in Catalogna da calciatore. Le parole del calciatore argentino, vincitore di 8 palloni d'oro, hanno eliminato ogni ipotesi di una "Last Dance" di Messi nella città che tanto gli ha dato e a cui lui ha dato tanto. La star dell'Inter Miami ha lasciato il Barcellona nel 2021, quando il consiglio gli comunicò di non essere in grado di rinnovargli il contratto alle cifre accordate. Nonostante sia approdato prima in terra francese al Paris Saint Germain, e poi negli States proprio all'Inter Miami, il calciatore argentino continua a portare il Barcellona nel cuore e probabilmente un giorno tornerà. Ma non da calciatore.