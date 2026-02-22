3-0 al Levante significa primato in classifica per il Barcellona di Flick. Non solo però, il successo in campionato; a far sorridere ci pensa anche Pedri. Il suo ritorno dopo il lungo infortunio è manna dal cielo

Francesco Lovino Redattore 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 20:32)

Tre diversi e validi motivi per ritenersi soddisfatti in casa Barcellona. La squadra guidata da Hansi Flick continua a far sognare i suoi tifosi con risultati sempre più altisonanti e partite dominate nei numeri. L'ultimo 3-0 al Levante è stato una prova di forza schiacciante dei blaugrana, nuovamente primi in classifica a +1 sui rivali del Real Madrid. Successo, primato e recupero di Pedri: il tutto in una sola serata magica per i tifosi del Barça.

Felicità senza fine per il Barcellona — L'occasione era di quelle da non farsi sfuggire e difatti, in una gara quasi a senso unico, il Barcellona non fallisce. 3-0 rifilato senza troppe titubanze a un Levante andato sotto dopo neanche 4 minuti dal fischio d'inizio. La prima rete è stata siglata Bernal servito da Eric Garcia. Il raddoppio porta la firma di Frenkie de Jong, che segna alla mezzora sulla palla di Cancelo.

Ciliegina sulla torta è la rete di Fermin che spezza ogni speranza ospite. Partita condotta dall'inizio alla fine senza alcuna possibilità di replica.

Torna anche Pedri — Alla festa del Barcellona, a partire dal minuto numero 66, si è aggiunto anche Pedri Gonzalez. Dopo un mese lontano dai campi, a causa di un infortunio che lo ha tenuto ai box, si è rivisto per quasi mezz'ora, recupero compreso.

Lo scorso 21 gennaio era finito ko contro nella gara disputata contro lo Slavia Praga in Champions League e il problema si diceva fosse importante al bicipite femorale della coscia destra.

Oviedo, Copenaghen, Elche, Albacete, Maiorca, Atlético e Girona le avversarie che ha dovuto saltare. Trattandosi di uno dei più completi in circolazione nel suo ruolo, il suo recupero non potrà che tornare utile al Barcellona desideroso di mantenere il primato fino a fine stagione.