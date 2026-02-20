"Gavi è tornato", ha titolato il Mundo Deportivo. Entusiasmo che si giustifica perché in un momento cruciale della stagione, Hansi Flick può tornare a contare sul talento di uno dei suoi centrocampisti più fidati. A causa della lesione del menisco mediale del ginocchio destro, infatti, Gavi ha giocato soltanto due partite in questa stagione, entrambe nel campionato spagnolo e nessuna in Champions League. Il ginocchio destro, tra l'altro, è la stessa articolazione che ha obbligato il classe 2004 a restare fermo dal novembre 2024 al settembre 2024.