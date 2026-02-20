Buone notizie in casa Barcellona. Nella seduta odierna Gavi è tornato ad allenarsi con il gruppo, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero. Il centrocampista spagnolo, che da settembre dell'anno scorso è ai box a causa di un'artroscopia, potrebbe ritornare in campo a marzo.
Le condizioni
"Gavi è tornato", ha titolato il Mundo Deportivo. Entusiasmo che si giustifica perché in un momento cruciale della stagione, Hansi Flick può tornare a contare sul talento di uno dei suoi centrocampisti più fidati. A causa della lesione del menisco mediale del ginocchio destro, infatti, Gavi ha giocato soltanto due partite in questa stagione, entrambe nel campionato spagnolo e nessuna in Champions League. Il ginocchio destro, tra l'altro, è la stessa articolazione che ha obbligato il classe 2004 a restare fermo dal novembre 2024 al settembre 2024.
Il ritorno di Gavi nel momento più importante—
Il centrocampista andaluso ha preso parte alla prima sessione d'allenamento insieme ai compagni e, come sottolinea il Mundo Deportivo, ha aumentato l'intensità negli ultimi giorni. Il suo ritorno definitivo dipenderà dall'evoluzione della sua condizione nelle prossime settimane, ma lo staff tecnico prende come segnale particolarmente positivo questo primo passo in avanti.
Se dovesse tornare a marzo, Gavi potrebbe contribuire alla corsa verso il titolo del Barcellona. La squadra di Flick lotta testa a testa con il Real Madrid, in questo momento al primo posto ne LaLiga. Al Barcellona, poi, un giocatore così importante nelle rotazioni è preziosissimo, dato che è ancora in lotta per tutte le competizioni - nonostante sia con un piede fuori dalla Copa del Rey.
