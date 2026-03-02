Memore di quanto successo nel marzo 2017, il Barça vuol riprovare l'impresa con l'Atletico di Simeone in Coppa del Re: tuttavia, i blaugrana non potranno contare sul loro bomber più affidabile

Pietro Rusconi Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 18:32)

Il Barcellona si prepara a compiere l'ennesimo miracolo sportivo contro l'Atletico Madrid. I blaugrana nella giornata di domani sfideranno i colchoneros per il ritorno delle semifinali di Copa del Rey '25-26. L'accesso alla seconda finale consecutiva è a serio rischio per il Barça che deve rimontare uno 4-0 pesantissimo procurato durante l'andata. Tuttavia, i risultati delle ultime due settimane di Liga hanno fatto ben sperare. 3-o col Levante e soprattutto 4-1 contro il Villareal terzo in classifica. Un risultato fondamentale in ottica campionato, dato che attualmente (col Real impegnato stasera contro il Getafe) i culé sono a +4 sui blancos.

Tutta l'attenzione del match contro il submarino amarillo è giustamente finita sulla straordinaria tripletta di Lamine Yamal. Tuttavia, la quarta rete è stata siglata da Robert Lewandowski, che dopo aver già saltato alcune partite nella prima parte di stagione, salterà anche il ritorno della semifinale. Per una squadra che deve rimontare ben 4 gol, non avere il suo 9, nonché uno dei marcatori più prolifici della storia blaugrana, rappresenta un enorme guaio.

L'infortunio di Robert Lewandowski — Il cannoniere polacco da 14 reti in 32 partite stagionali sarà un'assenza fondamentale per qualità ed esperienza. Durante il match contro il Villareal, Lewa (subentrato) ha riportato una frattura ossea al volto. In particolare, gli ultimi esami svolti dall'equipe medica blaugrana hanno evidenziato una frattura nella parte interna dell'orbita dell'occhio sinistro.

I tempi di recupero per Robert Lewandowski sono ancora incerti e la riabilitazione dipenderà dall'evoluzione della frattura e dalle risposte del giocatore nei prossimi giorni. Il calciatore salterà sicuramente il match di domani sera e probabilmente quello contro l'Athletic Bilbao di sabato sera. Non è un segreto che lo staff tecnico del Barça voglia riavere la propria punta per gli ottavi di Champions League contro il Newcastle United. I prossimi giorni saranno dunque fondamentali per capire se Robert Lewandowski riuscirà ad essere presente per martedì 10 marzo.