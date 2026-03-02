Barcellona, Flick: “Obiettivo porta inviolata e credere nella rimonta”

La gara di andata ha visto trionfare di netto l'Atletico Madrid, ma il Barcellona crede nella rimonta per conquistare la finale

Gianmarco Inguscio Collaboratore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 17:02)

Barcellona e Atletico Madrid hanno un obiettivo in comune: conquistare la finale di Copa del Rey, almeno per il momento, perché giunti sulla griglia di partenza, il traguardo sarà solo la vittoria finale. Tuttavia, a volte un percorso può diventare tortuoso e difficilmente percorribile, ma non impossibile. Questo è quello che si augura il Barcellona nella gara di ritorno contro i Colchoneros di Diego Simeone, questi ultimi forti di aver trionfato con ampio margine nel primo appuntamento, valido per la gara di andata delle semifinali della competizione.

La formazione biancorossa aveva, infatti, superato i Blaugrana con un netto 4-0, grazie ai gol di Griezmann, Lookman, Alvarez e l'autogol di Garcia. In quella sfida, gli uomini di Flick ne uscirono inermi, quasi con le ossa rotte a causa anche di un gol annullato a Cubarsi per fuorigioco, che ha preceduto l'espulsione di Garcia. Ora, il Barcellona, che guida la classifica della Liga con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid, vorrà gettare nel dimenticatoio la partita di andata e provare a rendere quella che potrebbe essere una rimonta memorabile. Proprio in merito a questo, il tecnico Hans Flick è intervenuto in sala stampa per presentare il match contro l'Atletico Madrid, in programma martedì alle pre 21:00 presso il "Camp Nou". Scopriamo le sue parole.

Barcellona, il tecnico dei Blugrana traccia i punti di riferimento — Flick è stato chiaro, i suoi ragazzi devono crederci. La partita sarà complicata, ma il tecnico ha ribadito: "Sappiamo cosa ci aspetta domani. Dobbiamo rendere possibile l'impossibile perché dobbiamo recuperare tanti gol. Sarò questo il nostro obiettivo. Ovviamente, sarà importante mantenere la porta inviolata e credere nella rimonta". Poi, aggiunge: "Allo stadio ci saranno tanti tifosi pronti a sostenerci. Dovremo segnare due gol per tempo. La percentuale di probabilità nel centrare l'obiettivo? Non lo so. Sappiamo solo che giochiamo in casa e che vogliamo vincere senza arrenderci".

In merito ai singoli ha chiarito: "Lewandowski non ci sarà e dobbiamo accettarlo. È stato sfortunato, mentre con Pedri vedremo quanti minuti avrà nelle gambe. Araujo potrebbe essere schierato titolare, ma tutta la squadra sta facendo molto bene. Tuttavia, non posso ancora svelare la formazione in questo momento. Lamine? ha la qualità di essere al posto giusto al momento giusto, però abbiamo bisogno di tutti".

Semifinale di Copa del Rey: Flick parla dell'atteggiamento — "Dobbiamo concentrarci sul primo gol", così il tecnico dei Blaugrana, quando gli è stato chiesto quale atteggiamento dovesse adottare la sua squadra. "Sarà importante essere intelligenti e giocare con intensità, come una squadra unita. Questa potrebbe essere la chiave per raggiungere il nostro obiettivo. Nella scorsa partita ci siamo complicati la vita da soli e adesso vogliamo riscattarci dando il massimo nella gara di ritorno, rispecchiando sempre la nostra idea di gioco". Infine, conclude parlando degli avversari: "La squadra di Simeone gioca in modo diverso ed effettuano tante transizioni. Non dobbiamo snaturarci, ma affrontarli gestendo al meglio possesso e pressione".