Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha vissuto una serata da incubo ieri con la sconfitta, pesantissima, al Metropolitano contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I blaugrana infatti sono stati sconfitti per 4-0 dai Colchoneros, un risultato netto e pesantissimo che fa davvero male alla stagione del Barcellona, ma che, comunque, per il tecnico tedesco non è la peggiore sconfitta secondo lui della sua avventura in Catalogna. Ecco le sue parole nell'immediato post partita della sfida di Coppa del Re.

Intervenuto in conferenza stampa dopo la pesantissima sconfitta contro l'Atletico Madrid, Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha risposto ad una semplice domanda: "La notte peggiore della mia carriera al Barcellona? No, l a peggiore è stata contro l'Inter . Qui, c'è ancora il ritorno. Non sarà facile ma tenteremo di rimontare". Nonostante un poker contro una rivale nazionale, Flick non ha avuto dubbi nel menzionare il ko a San Siro contro l'Inter allora di Simone Inzaghi come la sconfitta più pesante finora della sua esperienza al Barcellona.

Flick, però, ha anche parlato della gara giocata dai suoi: "Sono orgoglioso di questi giocatori in questa stagione. Abbiamo avuto infortuni, e questo fa parte del gioco. A volte si perde. Oggi è stata una chiamata al risveglio, una sconfitta dura. Ma torneremo. Dobbiamo imparare da questa esperienza. Non abbiamo giocato bene dal primo minuto. Abbiamo una squadra giovane, ma questa non è una scusa. Il secondo tempo è stato migliore, però".