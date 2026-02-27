Quella col Club Brugge potrebbe essere l'ultima partita in maglia biancorossa per Antoine Griezmann. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il funambolo francese ha oramai raggiunto l'accordo con l'Orlando City che aspettano solo il "via libera" per ufficializzare l'attaccante. Ebbene sì, la seconda esperienza de "Le Petit Diable" a Madrid è arrivato oramai al capolinea.
SPAGNA
Griezmann, amore al capolinea con l’Atletico: lo aspetta Orlando City
Come riportato dal quotidiano francese si parla di un "95% di possibilità" che la trattativa possa chiudersi già dalle prossime ore, con il francese che diventerebbe nell'immediato un calciatore degli Orlando City. Sempre quanto riferito dall'Equipe, la contrattazione è oramai ai dettagli finali. Ci sono da aggiustare alcune cifre in merito ai bonus e alcuni aspetti burocratici, ma situazione sotto controllo, con i via libera che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.
In casa Atletico Madrid, si spera in un cambio d'idea da parte di Griezmann, ma secondo anche alcune fonti spagnole, il calciatore sembra oramai pronto al passaggio negli USA. In Francia nel mentre salgono i dubbi sulla possibilità che il calciatore possa far parte dei 23 che disputeranno il prossimo Mondiale, proprio negli Stati Uniti. Una scelta che potrebbe toglierlo dal giro di Deschamps, che ha tantissime scelte in attacco.
Il quadro però sarà molto più chiaro nei prossimi giorni, quando Le Petit Diable annuncerà la sua scelta, ma il suo futuro sembra oramai dipinto di viola, colore della maglia degli Orlando City. Una nuova sfida, quella che il calciatore più volte aveva chiesto di volere nelle sue recenti interviste.
