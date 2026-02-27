Griezmann, amore al capolinea con l’Atletico: lo aspetta Orlando City

Quella col Club Brugge potrebbe essere l'ultima partita in maglia biancorossa per Antoine Griezmann . Secondo quanto riportato da L'Equipe, il funambolo francese ha oramai raggiunto l'accordo con l' Orlando City che aspettano solo il "via libera" per ufficializzare l'attaccante. Ebbene sì, la seconda esperienza de "Le Petit Diable" a Madrid è arrivato oramai al capolinea.

Griezmann pronto a cambiare vita, l'Orlando City lo aspetta

Come riportato dal quotidiano francese si parla di un "95% di possibilità" che la trattativa possa chiudersi già dalle prossime ore, con il francese che diventerebbe nell'immediato un calciatore degli Orlando City. Sempre quanto riferito dall'Equipe, la contrattazione è oramai ai dettagli finali. Ci sono da aggiustare alcune cifre in merito ai bonus e alcuni aspetti burocratici, ma situazione sotto controllo, con i via libera che potrebbero arrivare già nelle prossime ore.