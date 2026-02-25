Dopo il successo sul Bruges, il tecnico ha affrontato vari temi

Samuele Dello Monaco 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 11:32)

L'Atlético Madrid stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League superando l'ostacolo Bruges con un rotondo 4-1 (7-4 il risultato complessivo), ma a rubare la scena nel post-partita del Cívitas Metropolitano sono state le intense e sentite dichiarazioni di Diego Simeone. Il Cholo, visibilmente emozionato al fischio finale, ha toccato a tutto tondo i temi caldi della serata, dalla gestione tattica fino all'argomento più spinoso: il possibile addio di Antoine Griezmann.

Il nodo Griezmann — L'esclusione dal primo minuto del fantasista francese, lasciato inizialmente in panchina assieme a Lookman per fare spazio a Julián Álvarez e Sørloth, ha inevitabilmente sollevato interrogativi su una sua possibile partenza anticipata. Simeone ha affrontato la questione con grande onestà e profondo affetto: "Non parlerò al posto suo, gli voglio molto bene e abbiamo discusso di tanti argomenti, dicendogli chiaramente come la penso. Spero scelga ciò che considera migliore per sé, perché è in una posizione in cui merita di poter scegliere cosa fare". Il tecnico ha poi difeso le proprie decisioni di formazione, ricordando come anche l'anno scorso "continuavo a far giocare Griezmann ma non riusciva a riprendersi. Nel ruolo in cui sono, devo prendere decisioni per il bene della squadra".

Emozioni e rinascita dell'Atletico Madrid — La reazione viscerale di Simeone, crollato a terra con le mani tra i capelli in occasione del 3-1, fotografa perfettamente la tensione agonistica accumulata: "Mi sono emozionato perché c'è un lavoro enorme dietro questi risultati, che iniziano a essere più positivi che negativi". L'allenatore ha sottolineato quanto sia stato difficile reinventarsi dopo l'arrivo di tantissimi volti nuovi nelle ultime due stagioni, elogiando in modo particolare la dedizione di chi entra a gara in corso: "Sono un uomo di calcio, e quando vedo questo livello di impegno e convinzione da parte dei subentrati, mi ci identifico totalmente".

L'analisi di Simeone — La qualificazione non è stata una passeggiata. Nel primo tempo il Bruges ha mostrato grande qualità, pressando alto e togliendo tempo di giocata ai Colchoneros. La vera svolta è arrivata negli spogliatoi durante l'intervallo. Simeone ha chiesto ai suoi uomini di alzare radicalmente l'intensità del pressing e di essere più incisivi nel posizionamento offensivo: "Loro attaccavano per vincere, noi nel primo tempo sembravamo solo accompagnarli", ha ammesso candidamente.

Nella ripresa, la musica è cambiata, grazie soprattutto all'impatto di Johnny Cardoso. L'ex centrocampista del Betis non solo ha sbloccato la gara aprendo la strada alla goleada, ma ha offerto quella stabilità e quell'equilibrio essenziali per il sistema di gioco, recuperando una quantità industriale di palloni. "L'abbiamo preso per giocare, deve avere continuità" ha ribadito Simeone, tessendo anche le lodi di Julián Álvarez (già in ottima forma ultimamente) e di Alexander Sørloth, definendolo un attaccante con caratteristiche uniche e fondamentali.