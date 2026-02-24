Nella conferenza stampa post-partita il tecnico dei Colchoneros ha elogiato il suo nuovo acquisto, definendolo unico e con qualità differenti rispetto agli altri giocatori

Vincenzo Di Chio 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 18:46)

Dopo mesi di indiscrezioni, per certi versi anche illusioni, e corteggiamenti vari, il futuro di Ademola Lookman ha preso forma. L'esterno nigeriano ha scelto di vestire la maglia dell'Atletico Madrid, spinto dalla voglia di essere allenato da Simeone. Una scelta che sta ripagando sia i Colchoneros che l'ex Atalanta. Proprio il tecnico argentino ha voluto parlare del suo nuovo pupillo.

Simeone consacra Lookman — Cercato con insistenza da tanti club in Europa, tra cui l'Inter e il Napoli, la telenovela Lookman si è chiusa nel migliore dei modi sia per il giocatore che per le società (Atalanta e Atletico Madrid). Un accordo di circa 40 milioni: cifra che testimonia quanto di importante è stato fatto dal nigeriano con la maglia dei bergamaschi e quanto i Colchoneros abbiano fiducia nel loro acquisto.

A dimostrazione di ciò ci sono le parole del tecnico della squadra spagnola che in conferenza ha parlato proprio dell'esterno: "Le sue caratteristiche parlano da sole: è diverso dai giocatori che abbiamo, è più un giocatore da uno contro uno che un giocatore di squadra, e ci permette di giocare in modo diverso. Ha avuto un grande impatto con la squadra. È un ragazzo di 28 anni: è venuto per aiutarci e noi siamo pronti ad aiutare lui nella crescita, con le sue qualità sicuramente ci renderà migliori". Parole al miele quelle del Cholo che si è definito entusiasta per questo nuovo acquisto.

Lookman: impatto devastante — Impatto devastante quello di Ademola con la maglia dell'Atletico Madrid: sono 4 i gol per lui in 5 presenze. Ha esordito con la nuova maglia il 5 febbraio nella partita di Coppa del Rey contro il Betis mettendo a referto due gol e un assist; numeri che non sono nuovi per un giocatore del suo calibro, che ha raggiunto l'apice della sua carriera lo scorso anno con l'Atalanta siglando ben 20 reti e fornendo 6 assist.

Non a caso il nigeriano è stato cercato da più Club sia in Europa che in Arabia scegliendo alla fine di sposare il progetto roijblanco. Con questo importante e grande investimento, a Madrid, sono convinti che si possa definitivamente fare il salto di qualità e magari sognare di alzare un trofeo. Ma sarà il campo, come sempre, il giudice supremo: vedremo se l'acquisto del nigeriano possa far tornare i tifosi a gioire.