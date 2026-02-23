derbyderbyderby streaming Atletico Madrid-Club Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

CHAMPIONS LEAGUE

Atletico Madrid-Club Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Atletico Madrid Club Brugge dove vedere
La sfida è in programma alle ore 18:45 di martedì 24 febbraio allo stadio Riyadh Air Metropolitano
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Il nuovo turno di Champions League si apre con la partita tra Atletico Madrid e Club Brugge. La gara è valida per i ritorni dei playoff ed è in programma alle ore 18:45 di martedì 24 febbraio al Riyadh Air Metropolitano. Il discorso qualificazione è più che aperto dopo il rocambolesco 3-3 dell'andata di settimana scorsa. Ecco dove vedere Atletico Madrid-Club Brugge in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere i migliori eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto della tua squadra del cuore sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Atletico Madrid-Club Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La partita di ritorno dei playoff di Champions League in programma martedì 24 febbraio alle ore 18:45 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 253 del telecomando. Per chi invece è interessato allo streaming, la gara è visibile su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Lo stato di forma delle due squadre

—  

L'Atletico Madrid in questo periodo sta alternando ottimi risultati con brutti passi falsi. Nelle ultime cinque partite ha per esempio vinto 4-0 contro il Barcellona in Copa del Rey e 4-2 contro l'Espanyol in LaLiga. Ha poi pareggiato 3-3 contro il Brugge e perso 0-1 contro il Betis e 3-0 contro il Rayo Vallecano.

Il Club Brugge arriva invece da un periodo molto positivo. Sconfitta con l'Union Saint-Gilloise (1-0) e pareggio con l'Atletico a parte, la squadra belga ha vinto sei delle ultime otto partite. In Champions ha sconfitto il Kairat Almaty 1-4 e il Marsiglia 3-0. In campionato ha superato il Zulte Waregem 4-3, lo Standard Liegi 3-0, il Cercle Brugge 1-2 e l'OH Leuven 2-1.

Atletico Madrid-Club Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
VALENCIA, SPAIN - JANUARY 31: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico de Madrid, prima della partita di LaLiga tra Levante e Atletico Madrid al Ciudad de Valencia. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

Diego Simeone ha solo due assenze e non può contare su Barrios e Nico Gonzalez per la gara di domani. Per Ivan Leko, invece, le assenze sono tre e riguardano gli infortunati Sandra e van den Heuvel, e lo squalificato Onyedika. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Sorloth, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, Sabbe; Vanaken, Vetlesen, Stankovic; Diakhon, Tresoldi, Tzolis. Allenatore: Ivan Leko.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Per accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, basta registrarsi su Goldbet

Leggi anche
Bucks-Heat streaming e diretta tv live: dove vedere la NBA gratis
Bulls-Hornets, la NBA in diretta tv live: dove vederla in streaming gratis

© RIPRODUZIONE RISERVATA