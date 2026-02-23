Il nuovo turno di Champions League si apre con la partita tra Atletico Madrid e Club Brugge. La gara è valida per i ritorni dei playoff ed è in programma alle ore 18:45 di martedì 24 febbraio al Riyadh Air Metropolitano. Il discorso qualificazione è più che aperto dopo il rocambolesco 3-3 dell'andata di settimana scorsa. Ecco dove vedere Atletico Madrid-Club Brugge in diretta tv e streaming.
CHAMPIONS LEAGUE
Atletico Madrid-Club Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Atletico Madrid-Club Brugge, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita di ritorno dei playoff di Champions League in programma martedì 24 febbraio alle ore 18:45 è visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 253 del telecomando. Per chi invece è interessato allo streaming, la gara è visibile su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.
Lo stato di forma delle due squadre—
L'Atletico Madrid in questo periodo sta alternando ottimi risultati con brutti passi falsi. Nelle ultime cinque partite ha per esempio vinto 4-0 contro il Barcellona in Copa del Rey e 4-2 contro l'Espanyol in LaLiga. Ha poi pareggiato 3-3 contro il Brugge e perso 0-1 contro il Betis e 3-0 contro il Rayo Vallecano.
Il Club Brugge arriva invece da un periodo molto positivo. Sconfitta con l'Union Saint-Gilloise (1-0) e pareggio con l'Atletico a parte, la squadra belga ha vinto sei delle ultime otto partite. In Champions ha sconfitto il Kairat Almaty 1-4 e il Marsiglia 3-0. In campionato ha superato il Zulte Waregem 4-3, lo Standard Liegi 3-0, il Cercle Brugge 1-2 e l'OH Leuven 2-1.
Le probabili formazioni—
Diego Simeone ha solo due assenze e non può contare su Barrios e Nico Gonzalez per la gara di domani. Per Ivan Leko, invece, le assenze sono tre e riguardano gli infortunati Sandra e van den Heuvel, e lo squalificato Onyedika. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Sorloth, Alvarez. Allenatore: Diego Simeone.
CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordonez, Sabbe; Vanaken, Vetlesen, Stankovic; Diakhon, Tresoldi, Tzolis. Allenatore: Ivan Leko.
