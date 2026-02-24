I dialoghi tra le parti stanno procedendo bene e l'attaccante transalpino, per la seconda volta in carriera, potrebbe lasciare l'Atlético Madrid

Jacopo del Monaco 24 febbraio - 11:09

L'Orlando City, squadra che milita nella Major League Soccer, vuole portare in Florida Antoine Griezmann. Il classe 1991, attualmente, veste la maglia dell'Atlético Madrid del quale è uno dei giocatori più importanti. La sua seconda avventura con la squadra della capitale, però, potrebbe finire presto dato il forte interesse del club statunitense. Attualmente, diverse fonti di calciomercato hanno riportato che le parti sono in contatto e la trattativa sta procedendo bene. Continuando così, la trattativa potrebbe arrivare alla chiusura e Grizou, in questo modo, lascerebbe per la prima volta la Spagna e l'Europa.

Griezmann obiettivo dell'Orlando City: trattativa in fase avanzata — Come riportato da diverse fonti di calciomercato, tra queste il noto Fabrizio Romano, l'Orlando City prova il colpaccio per l'annata della massima divisione statunitense da poco iniziata e ha messo nel mirino uno dei migliori giocatori della Liga. Stiamo parlando di Antoine Griezmann, il quale ha giocato soltanto in Spagna nel corso della sua carriera con le maglie di Real Sociedad, Atlético Madrid e Barcellona. Dopo gli anni in Catalogna, Le Petit Diable ha fatto ritorno nel club della capitale. Durante la sua carriera, il classe 1991 è diventato simbolo dei Colchoneros diventandone anche il miglior marcatore di tutti i tempi con 206 reti.

Duranti i suoi anni con l'Atlético Madrid, però, Griezmann ha vinto soltanto tre trofei che sono: la Supercoppa Spagnola nel 2014; l'Europa League e la Supercoppa UEFA quattro anni più tardi. Nonostante ciò, Grizou resta sempre un simbolo del club che potrebbe lasciare molto presto. Infatti, su di lui c'è il forte interesse dell'Orlando City che, come riportato da The Athletic, vuole portare l'attaccante transalpino negli Stati Uniti prima del 26 marzo, giorno in cui chiuderà la prima finestra di calciomercato in MLS. La seconda, invece, avrà inizio poco prima di metà luglio, ma i Lions hanno intenzione di portare in Florida Griezmann il prima possibile. Attualmente, la trattativa è in fase avanzata ed i dialoghi tra le parti procedono spediti.