MLS rivoluziona il calendario: addio alla settimana dei derby nel 2026

L'obiettivo sarebbe quello di permettere ai tifosi di vivere partite incredibili anche durante il regolare svolgimento del campionato. Dunque, limitare le rivalità in una sola settimana potrebbe diventare riduttivo, secondo i vertici della MLS

Gianmarco Inguscio Collaboratore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 17:02)

La Major League Soccer sta cambiando volto e punta dritta a diventare una competizione ambita, cercando di avvicinarsi quanto più possibile ai campionati europei più importanti come la Premier League o la Serie A. Infatti, già nei mesi scorsi il commissario della competizione Don Garber aveva annunciato un cambiamento epocale per il campionato statunitense. Ovvero, modificare il calendario della MLS, facendolo allineare con i campionati europei precedentemente citati.

Ma non è tutto. Perché, stando a quanto riportato da ESPN, la MLS rinuncerà alla settimana dei derby, propriamente riconosciuta come la "Rivalry Week", a partire dalla prossima stagione 2026 che inizierà durante questo fine settimana. Un evento in cui il calendario del campionato viene organizzato per concentrare, i derby più accessi tra i club storicamente rivali. Tra queste partite figurano, ad esempio: LA Galaxy-Los Angeles FC, New York City FC-New York Red Bulls, o Toronto FC contro CF Montréal, e non solo. L'obiettivo è comune: creare spettacolo, visibilità e un importante coinvolgimento del pubblico. Vediamo le motivazioni di tale decisione.

Addio ai derby in MLS: Le motivazioni di Camilo Durana — Il vicepresidente esecutivo della MLS, Camilo Durana, ha spiegato alla testa sportiva statunitense le motivazioni di questa scelta: "Abbiamo costruito rivalità incredibili, sia ogni volta che giochiamo sia ogni volta che arriva un nuovo calciatore nel nostro campionato. Per questo motivo, vogliamo creare ancora più occasioni per il futuro della MLS, ma anche per i tifosi. Crediamo che la coerenza del programma sia importante per sostenere i tifosi e la propria squadra del cuore. Siamo convinti che le rivalità non siano limitate a questa settimana, ma che debbano essere distribuite durante l'intero svolgimento del calendario".

L'obiettivo è quello di creare opportunità e visibilità — Poi il vicepresidente Durana, ha aggiunto: "In vista del prossimo campionato vogliamo dare vita ad appuntamenti di alto livello. Inoltre, abbiamo convinto diversi sponsor a condividere questo nuovo progetto. Dunque, ci impegneremo a sviluppare nuove occasioni che diano maggiore visibilità al progetto, così come a tutte le partite della Major League Soccer. Ci sarà anche il "Saturday Showdown", che servirà a mettere in risalto le partite più emozionanti del fine settimana".

Poi Durana ha concluso: "Le nostre storie sono incredibili e crediamo di avere la possibilità di aiutare le persone a capire perché le nostre partite siano importanti, e soprattutto, grazie ai nostri canali e a quelli dei partner, daremo la possibilità agli spettatori, di seguire con costanza i match di MLS".