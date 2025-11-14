Sembra che stia per arrivare un'importante rivoluzione in MLS, ovvero la massima competizione calcistica degli Stati Uniti. Il commissario della competizione Don Garber, infatti, ha parlato di una svolta epocale per il campionato. Ciò consiste nel modificare radicalmente il calendario della Major League Soccer, facendolo allineare con campionati importanti come la Serie A o la Premier League. In questo modo, la competizione inizierebbe a metà luglio e terminerebbe nel mese di maggio, con una pausa da metà dicembre a febbraio.