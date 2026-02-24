Il presidente catalano considera l'attaccante spagnolo il futuro dei blaugrana, tanto da avere rifiutato in passato un'offerta monstre

Mattia Celio Redattore 24 febbraio - 16:33

Archiviata la vittoria contro il Levante, il Barcellona si prepara per la partita di sabato pomeriggio contro il Villarreal. Subito un importante test per mantenere la prima posizione appena riconquistata. Nel frattempo, il presidente dei blaugrana Joan Laporta, intervenuto ai microfoni di Juantes FC, ha raccontato un particolare retroscena relativo al giocatore più rappresentativo dei catalani, Lamine Yamal.

Barcellona, Laporta si coccola Lamine Yamal: clamoroso retroscena sul fenomeno spagnolo — Sono passati quasi tre anni da quel 29 aprile 2023, dal giorno in cui il mondo del calcio conobbe Lamine Yamal. All'età di soli 15 anni e 290 giorni, il ragazzino cresciuto ne La Masia faceva il suo debutto in maglia catalana nella sfida contro il Betis Siviglia. Tutti rimasero stupiti nel vedere quel "bambino" calcare il prato del Camp Nou ma tre anni si è capito il motivo.

Da quel giorno, il classe 2007 ha totalizzato 135 presenze e 40 reti. In più ha ereditato la numero 10 lasciata da un certo Lionel Messi. Joan Laporta aveva capito di avere tra le sue fila un fenomeno e fin dall'inizio se lo è tenuto stretto allontanando qualsiasi pretendente. Lamine Yamal doveva essere il futuro del Barcellona. Così è stato. Lo stesso Laporta ha voluto, inoltre, raccontare un retroscena sull'attaccante.

Intervenuto ai microfoni di Juantes FC, il presidente catalano ha dichiarato che due anni fa il PSG si è fatto prepotentemente avanti per lo spagnolo, tanto da avanzare un'offerta monstre. La risposta? "Ci hanno offerto 250 milioni per Lamine (Yamal, n.d.r). Abbiamo rifiutato. Aveva solo 17 anni. Tutti ci hanno preso per pazzi". Una pazzia che però ha ripagato.

Hansi Flick non può fare a meno di lui. Come in passato è stato per Xavi. Lamine Yamal è un giocatore indispensabile per qualsiasi allenatore. Ogni volta che tocca palla i tifosi sanno che da quei piedi può venire fuori di tutto. Per il Barcellona è intoccabile. Ad oggi, il suo palmares vede 2 Liga, 2 Supercoppe di Spagna ed 1 Copa del Rey. Tutti trofei vinti da protagonista e con ancora un'intera carriera da scrivere.