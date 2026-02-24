Buon sangue non mente: Liam, il figlio di Wojciech Szczesny, pare che si stia mettendo discretamente in mostra a Barcellona

Sulla sua pagina Instagram, gestita per ora dal padre e dalla madre, si possono notare alcune giocate dell'ultimo periodo nella Barça Academy. Destro, sinistro, dribbling e tiri precisi: il figlio del portiere del Barcellona sembra poter avere un futuro del mondo del calcio, ma, al contrario del papà, senza guanti da portiere e lontano dai pali (Credits Instagram @liam.szczesny)