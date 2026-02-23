Un weekend di grandi sorrisi per il Barcellona , che nella gara tra le mura amiche di domenica contro il Levante ha calato il tris conquistando tre punti molto pesanti. Primo posto in classifica con il Real Madrid che ha rallentato a seguito del ko esterno contro l'Osasuna, portando nuove energie e buonumore...ma non per tutti. Nonostante il weekend perfetto, in casa Barcellona è nato un vero e proprio caso, legato alla sostituzione di Lamine Yamal all'87'. Un momento che il forte giocatore non ha accettato di buon grado, con un volto molto scuro in panchina dopo una prestazione altresì sotto le aspettative. A chiarire la situazione il tecnico Flick nel post partita, aprendo una querelle che tiene ancora banco.

Le parole di Flick: "Tutti sono importanti, nessun dramma"

Le telecamere si sono soffermate a lungo sul volto scuro di Yamal, facendo nascere così una vera e propria polemica. Come riporta oggi il quotidiano iberico Marca, è stato poi il tecnico blaugrana Flick a smontare le polemiche nel post gara in conferenza stampa: "La rosa è ampia e abbiamo tantissimi calciatori di talento come Roony che meritano di giocare. Nessun problema e nessun caso: il turnover è necessario e chi chiamo dalla panchina dà sempre un contributo importantissimo. Questa è l'unica cosa che per me conta davvero", dichiara, mandando così un messaggio importante anche allo stesso Yamal.