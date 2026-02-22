Non solo calcio, magie e giocate. Il 2007 Yamal, ormai una star autentica sui social e tra i giovani, informa il mondo intero della sua passione per un Pokemon nello specifico.

Francesco Lovino Redattore 22 febbraio 2026 (modifica il 22 febbraio 2026 | 14:52)

Superpoteri, incantesimi o magie, fantasia e creatività. Tutto ciò che attiene a Lamine Yamal calciatore, ma anche tutto ciò che lo riguarda e tocca, da ragazzo di soli 18 anni. Chiamato a caricarsi il Barcellona e la Spagna sulle spalle, lo starboy è soprattutto un riferimento tra i ragazzi e un polo che attira sponsor e pubblicità. Lo sa bene Pokemon, marchio giapponese noto in tutto il mondo, che lo ha scelto in occasione dei 30 anni dalla sua fondazione durante il Super Bowl. Nello spot, Lamine Yamal appare assieme ad altri VIP dell'intrattenimento e dello sport, sorridente come sempre, parlando della sua passione proprio per i Pokemon.

Yamal, la fretta di diventare grandi — Tra gol e assist da urlo, ci si dimentica che Lamine Yamal deve ancora compiere 19 anni. Se ne parla da tanto tempo, che pare sia già un veterano del calcio. Eppure davanti a sé ha tutta la carriera, così come appena dietro di sé, ha lasciato un'infanzia breve e intensa. Proprio in questa fase della sua vita ha coltivato la passione per i Pokemon.

"La prima volta che ho sentito parlare di Pokémon è stata a scuola. Prima con mappe, poi cartoni animati. Quando sei piccolo e vedi creature con poteri, combattimenti, evoluzioni, ti stupisce. Quasi tutti i miei amici avevano delle carte, e le abbiamo scambiate. Non potevo permettermi di collezionarle ma ne avevo alcune", riporta L'Equipe.

Una passione che accomuna grandi e piccoli, attraversando generazioni, parola di Yamal: "È qualcosa che accompagna la mia generazione e quella precedente, forse perché coinvolge competizione, strategia, evoluzione. Cose che troviamo nel calcio".

Il Pokemon preferito di Lamine Yamal — Tra tutte le creature immaginarie che con le Pokeballs possono essere catturati e addestrati dagli allenatori, ce n'è uno in particolare che ha sempre destato l'interesse del piccolo Lamine Yamal: Zygarde. Descritto come "calmo ma potente, e in continua evoluzione", lo spagnolo si rivede in lui per certe caratteristiche affini: "Mi piace pensare che abbiamo certe cose in comune."

Ancora adesso questo interesse non si è spento: "Ora guardo video di unboxing su TikTok ed è molto divertente. Resto lì a guardare se qualcuno si imbatte in qualcosa di interessante. Proprio come quando ero bambino. Anche altri calciatori sono appassionati dell'universo, come Antoine Griezmann", conclude.