derbyderbyderby calcio estero PSG-Chelsea: dove vedere l’andata degli ottavi di Champions League in TV e streaming

LA SFIDA

PSG-Chelsea: dove vedere l’andata degli ottavi di Champions League in TV e streaming

PSG-Chelsea: dove vedere l’andata degli ottavi di Champions League in TV e streaming - immagine 1
Il primo atto tra i parigini e i Blues andrà in scena al Parco dei Principi di Parigi: chi tra le due squadre si spianerà la strada verso i quarti?
Domenico Ciccarelli
Domenico Ciccarelli Redattore 

Un duello che sicuramente si vive con molta attesa e che aumenta il desiderio di godersi queste notti magiche. Al Parco dei Principi di Parigi va in scena PSG-Chelsea, gara valevole per l'andata degli ottavi di Champions League. I campioni in carica della massima competizione europea, dopo aver superato i cugini francesi del Monaco ai playoff, ospitano i Blues che, grazie alla buona League Phase disputato, hanno dimostrato di essere una squadra organizzata e solida.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Su Sisal, partite di calcio e tanti altri sport in streaming: clicca qui per registrarti

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU GOLDBET

Dove vedere PSG-Chelsea in diretta TV e streaming gratis

—  

Il match valevole per gli ottavi di UEFA Champions League tra PSG-Chelsea, che andrà in scena mercoledì 11 marzo alle ore 21:00, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e Sky Sport Calcio, ed ovviamente il match si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast: sia su Sky Go che NOW. La sfida del Parco dei Principi, inoltre, sarà anche in chiaro su Tv8.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Il momento delle due squadre

—  

Il PSG è in un momento molto altalenante. Nelle ultime uscite ha alternato prove dominanti a qualche passaggio a vuoto: le sconfitte in Ligue1 contro il Rennes e poi il Monaco hanno fatto un po' storcere il naso. Ora, il Lens è dietro solo un punto e sta iniziando ad insidiare seriamente il club parigino. Anche in Europa il cammino non è stato entusiasmante.

Il Chelsea, invece, in campionato si sta lasciando un po' a desiderare: il quarto posto è lontano tre punti ed il Liverpool, ora a pari punti con i Blues, tenta il sorpasso definitivo. Gli uomini di Liam Rosenior, però, in Champions League hanno dimostrato di saper cogliere le occasioni, vedi la vittoria importante al Maradona con il Napoli: successo che ha permesso agli inglesi di staccare il pass diretto per gli ottavi.

PSG-Chelsea: le probabili formazioni

—  

Il PSG è pronto insidiare il Chelsea con uno dei tridenti più forti al mondo: Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. La formazione di Liam Rosenior dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3. Il reparto offensivo dei Blues, che scenderà in campo al Parco di Principi, quasi sicuramente sarà composto da Palmer, Joao Pedro e Garnacho.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; James, Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Joao Pedro, Garnacho. All. Liam Rosenior.

Su Sisal, partite di calcio e tanti altri sport in streaming: clicca qui per registrarti

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU GOLDBET

 

Leggi anche
Le 3 immagini che hanno reso Real Madrid-Manchester City un classico della Champions League
Ansia Neymar, salta la sfida con il Mirassol “A scopo precauzionale”. Rischia la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA