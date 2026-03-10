Il primo atto tra i parigini e i Blues andrà in scena al Parco dei Principi di Parigi: chi tra le due squadre si spianerà la strada verso i quarti?

Domenico Ciccarelli Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 20:46)

Un duello che sicuramente si vive con molta attesa e che aumenta il desiderio di godersi queste notti magiche. Al Parco dei Principi di Parigi va in scena PSG-Chelsea, gara valevole per l'andata degli ottavi di Champions League. I campioni in carica della massima competizione europea, dopo aver superato i cugini francesi del Monaco ai playoff, ospitano i Blues che, grazie alla buona League Phase disputato, hanno dimostrato di essere una squadra organizzata e solida.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere PSG-Chelsea in diretta TV e streaming gratis — Il match valevole per gli ottavi di UEFA Champions League tra PSG-Chelsea, che andrà in scena mercoledì 11 marzo alle ore 21:00, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e Sky Sport Calcio, ed ovviamente il match si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast: sia su Sky Go che NOW. La sfida del Parco dei Principi, inoltre, sarà anche in chiaro su Tv8.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il PSG è in un momento molto altalenante. Nelle ultime uscite ha alternato prove dominanti a qualche passaggio a vuoto: le sconfitte in Ligue1 contro il Rennes e poi il Monaco hanno fatto un po' storcere il naso. Ora, il Lens è dietro solo un punto e sta iniziando ad insidiare seriamente il club parigino. Anche in Europa il cammino non è stato entusiasmante.

Il Chelsea, invece, in campionato si sta lasciando un po' a desiderare: il quarto posto è lontano tre punti ed il Liverpool, ora a pari punti con i Blues, tenta il sorpasso definitivo. Gli uomini di Liam Rosenior, però, in Champions League hanno dimostrato di saper cogliere le occasioni, vedi la vittoria importante al Maradona con il Napoli: successo che ha permesso agli inglesi di staccare il pass diretto per gli ottavi.

PSG-Chelsea: le probabili formazioni — Il PSG è pronto insidiare il Chelsea con uno dei tridenti più forti al mondo: Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. La formazione di Liam Rosenior dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3. Il reparto offensivo dei Blues, che scenderà in campo al Parco di Principi, quasi sicuramente sarà composto da Palmer, Joao Pedro e Garnacho.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Hato; James, Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Joao Pedro, Garnacho. All. Liam Rosenior.