Il Barcellona intende fare un autentico miracolo sportivo. Il 4-0 dell'Atletico Madrid all'andata in Coppa ha sancito una delle sconfitte più rumorose per Yamal e company. Basteranno 500 tifosi speciali?

Francesco Lovino Redattore 28 febbraio - 10:46

È un'impresa senza dubbio, ma il Barcellona intende giocarsi tutte le sue carte, senza lasciare che anche l'ultima di queste non si riveli risolutiva. Segnare 4 gol per andare ai supplementari, almeno 5 per archiviare la questione nei tempi regolamentari. Crederci è l'imperativo, ma martedì servirà non solo una prova di forza straripante. La cornice di pubblico dovrà essere delle migliori, coesa e accanita come non mai. Qui nasce l'ultima simpatica follia del Barcellona: disporre di 500 cheerleader che guidino i tifosi nella loro interezza.

La bolgia al Camp Nou — Stiamo parlando del ritorno delle semifinali di Copa del Rey. Una qualificazione alla finale eroica darebbe poi la possibilità al Barcellona di giocarsi il trofeo contro un'avversaria senza dubbio alla portata. Dall'altro lato del tabellone ci sono, infatti, Real Sociedad e Athletic Bilbao. In attesa che il Mossos, polizia regionale catalana, approvi la richiesta avanzata dal Barcellona, si fanno largo le prime indiscrezioni. Come riporta Mundo Deportivo, i 500 tifosi che dovrebbero capeggiare il sostegno per i blaugrana erano parte della Grada d'Animaciò e verrebbero collocati nella tribuna Gol 1957 dello Spotify Camp Nou.

Barcellona: miraggio o realtà? — Lo stadio non è ancora tornato alla sua capienza originale (oltre 90.000 spettatori) pur avendo ristabilito un numero di tifosi consono alla grandezza del club: 62.000. In compenso, porre a capo di tutti i gruppi organizzati uno che provi a rendere l'impresa realtà non pare una decisione del tutto fuori gli schemi.

Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 e Tifosi Barça sono stati consultati dal Barcellona affinché contribuiscano a creare una calda atmosfera al Camp Nou. Il clima di spinta e di rumore dovrà essere innervato da ogni braccio dello stadio, con tutti gli interpreti chiamati a non fallire l'appuntamento.