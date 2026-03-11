Si sa che il sistema di Hansi Flick si regge su un fragilissimo equilibrio tra attacco e difesa. Tuttavia, se questo gioco funziona in maniera ottimale in Liga, in Europa il Barça fa più fatica a reggere, subendo continuamente reti

Il Barcellona tanto convincente delle ultime settimane, non si è messo in mostra durante gli ottavi di Champions. Infatti, nella sfida contro il Newcastle, i blaugrana hanno offerto una prestazione grigia offensivamente e difensivamente. In attacco nessuno dei big (Raphinha, Lewandowski, Fermìn Lopez, Lamine Yamal) ha inciso come avrebbe dovuto. Solo l'ingresso dalla panchina di Dani Olmo ha portato un po' di brio alla spenta fase offensiva catalana.

Il trequartista spagnolo infatti si è procurato il penalty, grazie ad un dribbling effettuato su Malick Thiaw in area di rigore. Anche la giovane stella blaugrana Lamine Yamal ha faticato contro Lewis Hall, producendo 19 palle perse e 0 dribbling tentati. Tuttavia, non è solo l'attacco stranamente a secco a preoccupare Hansi Flick. C'è una statistica particolarmente inquietante che riguarda la fase difensiva della squadra catalana.

Nessun clean sheet per il Barcellona in Champions League —

Nella serata di ieri, i catalani hanno subito gol da Harvey Barnes al 86'. Un dato che singolarmente incide sulla qualificazione ai quarti ma che preoccupa Hansi Flick soprattutto a livello generale. Il Barcellona infatti ha subito almeno un gol in ogni partita europea giocata in questa stagione. L'ultima sfida in cui la squadra culé è riuscita a mantenere la porta inviolata è datata 9 aprile 2025, quasi un anno fa. All'epoca si giocavano i quarti di finale tra Barça e Borussia Dortmund, in un match terminato 4-0 in favore dei blaugrana (Raphinha, doppietta di Lewa e rete di Lamine Yamal). Da quella partita, il Barcellona ha subito gol per 12 sfide consecutive.

Durante i 9 match giocati in quest'annata dai catalani, si sono anche alternati due ottimi portieri come Szczesny e Joan García, ma nessuno dei due è stato in grado di proteggere la propria porta. Nemmeno durante sfide più che accessibili e terminate con risultato largo (6-1 all'Olympiacos o il 4-1 al Copenaghen) la porta è rimasta inviolata. Lo score in Champions League dei catalani recita 23 reti fatte e 15 subite. Nel merito della questione ha parlato il giovane talento difensivo Pau Cubarsì dopo il termine del match: "Abbiamo giocato un'ottima partita in difesa. Abbiamo avuto un calo di concentrazione sul gol, ma poi è entrato Dani Olmo e ha fatto quello che doveva fare. Abbiamo ottenuto un pareggio, che è un buon risultato".

