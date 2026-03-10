derbyderbyderby calcio estero Le 3 immagini che hanno reso Real Madrid-Manchester City un classico della Champions League

FOTOGRAFIA DI UN CLASSICO

Le 3 immagini che hanno reso Real Madrid-Manchester City un classico della Champions League

Ci sono partite che non si possono raccontare solo con i tabellini o le lavagne tattiche. Real Madrid e Manchester City hanno dato vita a una saga europea indimenticabile: ripercorriamo questa rivalità attraverso tre scatti fotografici
Francesco Intorre

Real Madrid Manchester City

Se il calcio moderno dovesse scegliere un singolo manifesto da esporre al museo del Louvre, la scelta ricadrebbe inevitabilmente sull'incrocio tra la nobiltà del Real Madrid e la perfezione ingegneristica del Manchester City. Negli ultimi anni, la Casa Blanca e la corazzata di Pep Guardiola hanno dato vita al vero, grande "Clásico" d'Europa. Non è più solo una partita, ma un'epopea in più atti che ha stravolto le leggi della fisica e della logica sportiva. Per capire la grandezza di questa rivalità non serve rileggere le cronache, basta scorrere le immagini e isolare tre istantanee perfette, tre fotogrammi epici che raccontano l'essenza di uno scontro tra titani.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.

Guarda il calcio in streaming su SISAL

Segui le partite live su GOLDBET

Scopri dove vedere gli eventi sportivi su LOTTOMATICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA