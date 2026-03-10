Se il calcio moderno dovesse scegliere un singolo manifesto da esporre al museo del Louvre, la scelta ricadrebbe inevitabilmente sull'incrocio tra la nobiltà del Real Madrid e la perfezione ingegneristica del Manchester City. Negli ultimi anni, la Casa Blanca e la corazzata di Pep Guardiola hanno dato vita al vero, grande "Clásico" d'Europa. Non è più solo una partita, ma un'epopea in più atti che ha stravolto le leggi della fisica e della logica sportiva. Per capire la grandezza di questa rivalità non serve rileggere le cronache, basta scorrere le immagini e isolare tre istantanee perfette, tre fotogrammi epici che raccontano l'essenza di uno scontro tra titani.