La ricostruzione "laportiana" del club catalano sta portando i suoi frutti sia in campo che nella gestione politica della società

Ci si aspettava una riconferma che è arrivata, nonostante una dura battaglia in campagna elettorale. Joan Laporta viene rieletto presidente del Barcellona per il terzo mandato, il secondo consecutivo. Per circa un mese, il patron uscente dei blaugrana ha preparato il tutto per continuare l'avventura alla guida del club, sovrastando il diretto rivale Victor Font. Con giocatori e azionisti in larga maggioranza dalla propria parte, Laporta si gode il continuo come patron del Barcellona, ringraziando chi gli sta portando fortuna. Presidente e sostenitori ballano e cantano: "Lamine Yamal, ti amo ogni giorno di più". Credits video: "SocBlaugrana" su X