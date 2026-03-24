Le telecamere hanno pizzicato le reazioni rabbiose dei due attaccanti spagnoli alle sostituzioni decise da Flick durante la partita contro il Rayo Vallecano

Francesco Intorre 24 marzo - 16:16

Sabato scorso il Barcellona ha ottenuto una vittoria importantissima, ma inusuale per il suo stile. I blaugrana hanno vinto per 1-0 contro il Rayo Vallecano e hanno consolidato il primo posto in Liga. Ma non c'è stata solo felicità per i catalani, perché questa vittoria ha portato a galla una profonda frustrazione all'interno dello spogliatoio. Immagini inedite diffuse lunedì da Movistar+ e DAZN hanno beccato e reso pubblico il malcontento di due giovani fenomeni del Barcellona, ovvero Lamine Yamal e Fermín Lopez. Gli spagnoli hanno reagito in modo decisamente contrariato ed evidente dopo le rispettive sostituzioni decise da Hansi Flick.

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Le reazioni di Fermín Lopez e Yamal — La prima sostituzione ribelle è stata quella di Fermín Lopez, richiamato in panchina al 61' per lasciare spazio a Dani Olmo. Il trequartista spagnolo, andando verso la panchina, ha manifestato tutta la sua rabbia prendendo a calci una borsa frigo. La questione è arrivata rapidamente anche allo stesso Flick, che in conferenza stampa ha liquidato l'episodio con una risposta glaciale e pragmatica: "Volevamo fare un cambio, lo volevamo davvero, e lui deve accettarlo, perché anche Dani Olmo è un giocatore eccellente".

L'altro momento di tensione è arrivato al minuto 82, quando dalla panchina si è alzato Marcus Rashford per prendere il posto di Lamine Yamal. Il Diezblaugrana ha reagito in maniera diversa ma altrettanto plateale rispetto a Fermín. Andando verso la panchina ha evitato ripetutamente lo sguardo di Flick e, una volta seduto, ha puntato il dito verso il tecnico sfogandosi con il vice Arnau Blanco: "Sempre la stessa cosa. È da pazzi. Di nuovo io, sempre io". Come ricorda il Mundo Deportivo, non è la prima volta che il fenomeno spagnolo reagisce male a un cambio in questa stagione, essendosi già reso protagonista di un episodio simile contro il Levante.

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Nessun tempo per i capricci: all'orizzonte c'è l'Atlético — I due giocatori adesso sono partiti per gli impegni con la Nazionale spagnola, ma al loro rientro a Barcellona non ci sarà tempo per fare i capricci. Il calendario non ammette distrazioni. Ad attendere i catalani ci sarà un doppio, terribile scontro con i Colchoneros dell'Atlético Madrid. Prima la super sfida in Liga fissata per il 4 aprile, poi, appena quattro giorni dopo (l'8 aprile), l'attesissimo euroderby tutto spagnolo per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Flick ha bisogno di tutti, ma alle sue regole.

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