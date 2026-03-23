Ai microfoni di 'As', Josep Bartomeu, ex numero uno del Barcellona, è tornato su alcuni temi caldi della storia recente dei blaugrana

Giorgio Trobbiani 23 marzo - 17:34

Intervenuto ai microfoni di 'As', Josep Bartomeu, ex presidente del Barcellona per sei anni dal 2014 al 2020, ha parlato dopo un lungo periodo di silenzio in seguito alle elezioni perse proprio ai danni di Laporta per tornare alla guida del club catalano. Vincitore di una Champions League nel 2015, Bartomeu ha parlato del caso Messi, della vicenda Negreira, ma anche delle elezioni presidenziali avvenute di recente.

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Barcellona, Bartomeu fa chiarezza: ecco le sue parole — Al noto giornale spagnolo, Bartomeu ha parlato così della vicenda Messi nel 2020, il mancato rinnovo del contratto e il successivo passaggio al PSG: "Tutti parlano del potere di Leo quando era al Barça, ma Messi non decideva sugli acquisti o sugli allenatori; non aveva alcun privilegio. Al di fuori delle questioni sportive, non prendeva mai decisioni. Nell'agosto del 2020, quando Messi chiese di andarsene, gli dissi di no perché era la nostra risorsa più importante e una delle nostre principali fonti di reddito. Non potevo concedergli un trasferimento gratuito, e inoltre aveva un contratto. Penso che abbia capito, ed è per questo che è rimasto. Pensava che ci sarebbe stato un nuovo consiglio di amministrazione nel giro di pochi mesi che gli avrebbe rinnovato il contratto. La sua sorpresa è arrivata quando è arrivato il momento del rinnovo, ma non se ne è fatto più nulla".

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Sulla vicenda 'Negreira':"Tutti hanno difeso il proprio operato in relazione al caso Negreira. Nel mio caso, sono sotto inchiesta fino al 2018, quando abbiamo deciso di rescindere il contratto di Javier Enríquez. Sono stato l'unico a chiedere al giudice di non consegnare al Real Madrid la documentazione del Barça, richiesta avanzata alcuni mesi prima. Non ritenevo giusto che il Real Madrid potesse visionare i documenti più riservati del club. La pratica di condividere i referti arbitrali era comune a molti club, non solo al Barça".

Infine, sulla vittoria di Laporta e sul rapporto con l'attuale numero uno del Barcellona:"I tifosi del Barça vogliono una squadra vincente, una che ci piaccia guardare, ed è naturale che chi è al potere resti. Non ho alcun rapporto con lui. L'ultima volta che ci siamo visti è stato durante le elezioni del 2015, che ho vinto, e non è nemmeno venuto a congratularsi con me".

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