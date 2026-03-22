Barcellona, ripetere e superare il proprio record

Hansi Flick e i suoi ragazzi hanno intenzione di entrare nella storia. Da quando il campionato è passato a 20 squadre nessuno è mai riuscito a compiere un percorso netto in casa, vincendo tutte le partite tra le mura amiche. Una stagione così però a Barcellona l'hanno gia vissuta - 4 volte - nel 52/53, 58/59 e 59/60 quando le partite casalinghe erano 15, e nel 48/49 quando le squadre da affrontare erano 13. Ovviamente erano altri tempi, tempi nei quali il livello degli avversari era più basso e le sfide erano molto meno.