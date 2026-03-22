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IL RECORD

Il Barcellona sfida la storia: una stagione di vittorie casalinghe

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Non solo vincere la Liga. In casa blaugrana c'è anche un altro obiettivo: i catalani vogliono scrivere la storia vincendo tutte le gare davanti ai propri tifosi. Con 42 punti su 42 finora, mancano solo 5 gare per la stagione perfetta
Francesco Di Chio
Francesco Di Chio

I catalani per la storia. La squadra allenata da Hansi Flickaffronterà il Rayo Vallecano per continuare la corsa verso la vittoria della Liga, nella quale è primo a 4 punti dal Real Madrid secondo. Ma non solo. Vincendo la sfida, il Barcellona compierebbe l'ennesimo passo verso un record incredibile, vincere tutte le partite casalinghe in stagione.

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SAN SEBASTIAN, SPAGNA - 18 GENNAIO: Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​osserva la partita della Liga EA Sports tra Real Sociedad e FC Barcelona all'Estadio Anoeta, il 18 gennaio 2026 a San Sebastian, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

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Barcellona, ripetere e superare il proprio record

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Hansi Flick e i suoi ragazzi hanno intenzione di entrare nella storia. Da quando il campionato è passato a 20 squadre nessuno è mai riuscito a compiere un percorso netto in casa, vincendo tutte le partite tra le mura amiche. Una stagione così però a Barcellona l'hanno gia vissuta - 4 volte - nel 52/53, 58/59 e 59/60 quando le partite casalinghe erano 15, e nel 48/49 quando le squadre da affrontare erano 13. Ovviamente erano altri tempi, tempi nei quali il livello degli avversari era più basso e le sfide erano molto meno.

Ma i blaugrana quest'anno fanno sul serio. Tutte le squadre passate da Barcellona sono cadute quest'anno, e non importa dove: a Montjuïc, al Johan Cruyffo nel rinnovato Spotify Camp Nou, Lamine Yamal e co. non hanno fatto sconti a nessuno: 42 punti su 42 disponibili.

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Le tappe decisive per la storia

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Per scrivere questa pagina di Liga però mancano 5 tappe fondamentali. La prima sarà come detto la sfida contro il Rayo Vallecano. Poi il derby contro l'Espanyol, sempre molto sentito e quindi imprevedibile, seguito dal Celta Vigo che sta lottando per un posto in Europa.

Ma la tappa più difficile, ovviamente, sarà quella contro i rivali di sempre. Alla 35esima giornata si giocherà infatti il Clasico, con il Real Madrid che per la prima volta si presenterà nel nuovo Spotify Camp Nou. L'incontro potrebbe essere di quelli da non perdere, con i soli 4 punti che separano le due squadre oggi e con ancora 5 partite da giocare, la gara potrebbe essere fondamentale per assegnare il titolo di campione di Spagna. L'ultima gara casalinga sarà contro il Betis Siviglia, altra squadra in corsa per un posto in Europa. I Culers sperano di festeggiare il record ma soprattutto la vittoria della Liga.

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