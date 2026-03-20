La scelta del Barcellona

Negli ultimi anni, i tifosi si erano abituati a vedere la squadra blaugrana intraprendere lunghe e redditizie tournée di due settimane in giro per il mondo, con tappe frequenti negli Stati Uniti o nel continente asiatico. Questi viaggi, sebbene risultino fondamentali per rimpinguare le casse del club e per l'espansione commerciale del brand a livello globale, hanno spesso comportato un notevole stress per i giocatori. Durante le scorse estati, la rosa è stata costretta a gestire continui spostamenti, sbalzi termici, pesanti cambi di fuso orario e ritmi di allenamento inevitabilmente spezzettati.