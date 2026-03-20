In vista della preparazione alla prossima stagione, il Barcellona è pronto ad abbandonare le estenuanti trasferte internazionali a tappe, optando per un approccio molto più tradizionale: un classicoritiro in Europa.
BARCELLONA
Il Barcellona cambia: addio alla tournée internazionale, torna il ritiro in Europa
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La scelta del Barcellona—
Negli ultimi anni, i tifosi si erano abituati a vedere la squadra blaugrana intraprendere lunghe e redditizie tournée di due settimane in giro per il mondo, con tappe frequenti negli Stati Uniti o nel continente asiatico. Questi viaggi, sebbene risultino fondamentali per rimpinguare le casse del club e per l'espansione commerciale del brand a livello globale, hanno spesso comportato un notevole stress per i giocatori. Durante le scorse estati, la rosa è stata costretta a gestire continui spostamenti, sbalzi termici, pesanti cambi di fuso orario e ritmi di allenamento inevitabilmente spezzettati.
L'importanza della preparazione—
La decisione di tornare a un ritiro nel Vecchio Continente, sotto l'attenta supervisione del tecnico Hansi Flick, sottolinea una chiara volontà tecnica: privilegiare la condizione atletica, la coesione del gruppo e l'intenso lavoro tattico sul campo. L'allenatore tedesco, che ha vissuto in prima persona l'impatto e la fatica della trasferta estiva del 2025, è consapevole di quanto sia cruciale costruire una base fisica inattaccabile fin da luglio per poter dominare poi su tutti i fronti.
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Tuttavia, la scelta di questo format europeo non significa che il club rinuncerà del tutto agli introiti garantiti dalle esibizioni oltreoceano. Pur cancellando la logorante formula del tour ininterrotto di quattordici giorni, il Barcellona scenderà comunque in campo per disputare alcune partite amichevoli
La strana eccezione in Perù—
A questo proposito, emerge un dettaglio di grandissimo interesse per tutti i tifosi del continente americano: la società ha già chiuso l'accordo e firmato un contratto per disputare un'amichevole in Perù. Questo match, già ufficialmente inserito nel portafoglio dei prossimi impegni estivi, rappresenta un evento di spicco. Invece di far parte di un estenuante circuito transnazionale, la trasferta sudamericana si configurerà come un singolo impegno mirato ed esclusivo.
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