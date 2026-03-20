Negli ultimi anni i due club più blasonati di Madrid ci hanno abituato a sfide di altissimo livello per decidere campionati, coppe nazionali o Champions League: chi meglio di Picasso per rappresentare la nascita della stracittadina madridista?

Pietro Rusconi Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 12:02)

Nella storia di Real Madrid-Atletico Madrid — Il 1906 è un anno di vitale importanza nel territorio spagnolo. In particolar modo, vengono poste le basi per due grandi rivoluzioni culturali in Spagna e a livello globale. In quegli anni Pablo Picasso, pittore andaluso, attraversa gli ultimi attimi di una pittura canonica e accademica. Nel 1906 infatti avverrà la conclusione del cosiddetto periodo rosa, aprendo il campo dell'arte a una nuova prospettiva e a nuove modalità di rappresentazione.

Proprio durante l'anno successivo, Picasso dipingerà il famoso "Les demoiselles d'Avignon", il dipinto più d'avanguardia di tutta la storia dell'arte contemporanea occidentale. La dimensione della quotidianità come dato acquisito e percepito in maniera oggettiva ed univoca viene frammenta e spezzettata. Non esiste più una visione privilegiata sui fenomeni del mondo ma si ha così la possibilità di poter ottenere diversi piani di realtà coesistenti e sovrapposti. Viene mostrata l'arbitrarietà dello spazio e del tempo, aprendo grandi spazi per la rappresentazione visuale e non della mondanità esistente.

Tuttavia, nel 1906 avviene anche un grande evento che modifica le traiettorie delle biografie spagnole fin ad oggi e oltre oggi. Pablo Picasso dipinge il quadro "Due fratelli", una delle ultime opere tradizionali del pittore di Malaga. La rappresentazione presente un ragazzo più grande che porta sulle spalle il fratello minore. Un rapporto di protezione, responsabilità ma anche di dipendenza e fragilità. Una relazione determinata in questi termini, inizierà a nascere il 2 dicembre del 1906. Infatti, nella fredda capitale spagnola, avrà origine per la prima volta la sfida fraterna tra Real Madrid e Atletico Madrid.

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Le origini dei club madrileni I due fratelli di Madrid hanno origini fortemente diverse, il cui racconto diviene necessario per comprendere le radici della sfida. Il Real Madrid nasce ufficialmente così nel 1902 da Julián Palacios e i fratelli Juan e Carles Padrós. In realtà, il primitivo progetto del club partì nel 1897 grazie ad un gruppo di giovani dell'ILE (Istituto del Libero Insegnamento) che fondò lo Sky Football a Vallecas. Tuttavia, solo 5 anni più tardi assunse la classica divisa ufficiale (camicia e pantaloni bianchi con calze e capello neri) e la denominazione di Madrid Foot-ball Club. Nel 1906 il Real è già una squadra più che affermata con la vittoria di 2 Coppe del Re e 2 Campionati di Madrid.

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Tuttavia, l'Atletico Madrid non nasce in autonomia. Nonostante nel corso della storia incorpori uno stato di fragilità rispetto ai blancos, i colchoneros inizialmente erano a tutti gli effetti i fratelli minori di un altro club. Fondato nel 1903 da tre studenti di ingegneria baschi, il club è la costola dell'Athletic Club (Bilbao) a Madrid. Il nome iniziale (Athletic de Madrid) e la divisa della nuova squadra (dai colori bianchi e blu) della capitale sono così strettamente legati al polo originario di Bilbao. Per via di questa subalternità al club materno, l'Atletico non disputa competizioni ufficiali fino al 1906.

Real Madrid-Atletico Madrid 2-1, 2 dicembre 1906 Nel 1906 non avviene il primo incontro nell'attuale Liga. Il massimo campionato spagnolo infatti ha origine solo nel 1929. Il primo derby tra Real Madrid e Atletico Madrid ha dunque le sue radici nel Campeonato Regional Centro annata 1906-1907. Questo mini torneo (composto da 1 o 2 partite) serviva dunque a decretare la miglior squadra regionale, che avrebbe poi disputato la Copa del Rey nazionale. Così, si arriva al 2 dicembre del 1906 dove in programma ci sarebbero dovute essere due sfide: Madrid FC vs Athletic Club Sucursal de Madrid e Moncloa FC vs Iris FC (mai disputata).

Al Campo del Hipódromo va così in scena l'origine di Real Madrid-Atletico Madrid. L'Athletic era composto per la maggiore da studenti baschi locati nella capitale, al contrario dei già ben strutturati blancos. L'irregolarità del prato al centro dell'Ippodromo non fornisce il terreno migliore su cui giocare ma la partita riesce a rimanere equilibrata nonostante variabili esterne e strutturali. L'esuberanza e la spregiudicatezza dei baschi si rivela nobile ma illusoria. Infatti, il Real riesce a sconfiggere i nuovi fratelli per 2-1. Le reti dei blancos sono state marcate dalla stella guatemalteca Federico Reveuelto e da Manuel Yarza, difensore col vizio del gol. Per i biancoblu invece, la rete della bandiera porta la firma di Hermenegildo García.

Il torneo 1906-1907 fu poi annullato dalla Federcalcio di Madrid per irregolarità e violazione delle norme sui campi di gioco. I blancos riuscirono comunque a qualificarsi per la Copa del Rey, vincendo la loro terza coppa di fila. I due fratelli iniziano così a scrivere le loro storie: una di dominio adulto e l'altra di subordinata fragilità.

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