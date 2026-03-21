Non perdere Barcellona-Rayo Vallecano: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 21 marzo - 14:00

Domenica 22 marzo, alle ore 14:00, il Camp Nou sarà teatro di una delle sfide più interessanti della ventinovesima giornata de La Liga. Il Barcellona ospita il Rayo Vallecano in un match che mette in palio punti pesanti sia per la vetta che per la salvezza. Una gara da non perdere per gli appassionati del calcio spagnolo.

Dove vedere Barcellona-Rayo Vallecano in diretta TV e streaming gratis — Barcellona-Rayo Vallecano sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Il Barcellona arriva a questa sfida in uno stato di forma straordinario. La squadra guidata da Hansi Flick è saldamente al comando della classifica e continua a macinare risultati importanti sia in campionato che in Europa. In settimana, infatti, i blaugrana hanno dato spettacolo in UEFA Champions League, travolgendo il Newcastle United con una goleada impressionante tra andata e ritorno. Una dimostrazione di forza offensiva che conferma l’altissimo livello della squadra catalana, trascinata anche dal talento di Lamine Yamal.

Situazione diversa ma comunque positiva per il Rayo Vallecano, che nelle ultime settimane ha cambiato passo. La formazione allenata da Pérez è riuscita a mettere insieme una serie di risultati utili che le hanno permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione. Attualmente al tredicesimo posto, il Rayo arriva a questa trasferta con maggiore fiducia e con l’obiettivo di provare a strappare punti anche contro una big del campionato. Non sarà semplice, ma il momento di crescita lascia aperto uno spiraglio.

Le probabili formazioni di Barcellona-Rayo Vallecano — Il Barcellona si presenta con il modulo con cui sta mettendo a ferro e fuoco il campionato spagnolo: un 4-2-3-1 con Lewandowski riferimento offensivo. Gli ospiti scenderanno in campo con lo stesso modulo, con Jorge de Frutos unica punta.

Barcellona (4-2-3-1): Joan García; Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedro, Lamine, Olmo, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Espino; Gumbau, Valentín; Akhomach, Díaz, Álvaro García; De Frutos. Allenatore: Iñigo Pérez.