Aggredito con un asse di legno e con una coltellata, il tifoso fortunatamente non è in pericolo. Pronta la reazione della UEFA con le sanzioni per i club

Mattia Celio Redattore 20 marzo - 15:02

Come in Spagna, anche in Francia purtroppo si è ripetuta la stessa scena. Poco dopo il fischio finale tra Lione-Celta Vigo, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, per le strade della città francese ci sono stati nuovamente scontri tra le due tifoserie e questa volta la situazione poteva davvero andare peggio. Secondo le tv locali, un tifoso spagnolo sarebbe stato ferito a seguito di un aggressione. A seguire la dinamica della vicenda.

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Lione-Celta Vigo, tifoso spagnolo accoltellato: non è in pericolo di vita — Altro episodio di violenza nel mondo del calcio e, anche questa volta, i protagonisti sono stati gli ultras di Lione e Celta Vigo. Dopo gli scontri in Spagna solo una settimana fa, la spiacevole vicenda si è verificata anche ieri nella cittadina francese. Come riporta il quotidiano RMC Sport, subito dopo la fine della partita, nel quartiere della Guillotière un sostenitore del Celta è stato brutalmente aggredito, colpito ripetutamente con una tavola di legno e ferito anche da una coltellata. Trasportato in ospedale, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

In seguito alla violenza, la prima persona fermata è stata una giovane donna minorenne sospettata di aver partecipato all’aggressione con l'asse di legno. Al momento si sta ancora cercando di ricostruire con precisione i fatti ed individuare gli altri responsabili. Durante gli scontri, inoltre, sono stati lanciati anche fuochi d'artificio che hanno reso la situazione ancora più pericolosa, motivo per cui è intervenuta subito la polizia che ha fatto uso di gas lacrimogeni per disperdere i due gruppi.

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Nei prossimi giorni è atteso il verdetto dell'UEFA, messa subito a conoscenza dei fatti verificatisi e con molta probabilità entrambi i club vanno incontro a sanzioni pesanti. Stesso discorso vale per i responsabili degli scontri di ieri sera. Sul campo, invece, la partita ha visto gli ospiti vincere 2-0 e guadagnare così un posto nei quarti di finale dove sfideranno il Friburgo.

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