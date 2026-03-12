Un gruppo di ultras spagnoli, incappucciati, sono penetrati nel locale armati di bastoni. In risposta i francesi hanno usati gli sgabelli del pub

Mattia Celio Redattore 12 marzo 2026

Il mondo del calcio viene nuovamente macchiato da episodi di violenza. Questa volta i protagonisti, in negativo, sono stati gli ultras del Celta Vigo e del Lione. Le due squadre si incontreranno questa sera nella sfida valida per l'andata degli ottavi di Europa League ma, nel frattempo, la "partita" tra i due club l'hanno cominciata le due tifoserie. Purtroppo non con un pallone tra i piedi.

Bastoni e razzi in un bar al centro di Vigo: rissa tra ultras del Celta e del Lione — Per l'ennesima volta il calcio deve fare i conti con episodi di violenza. La vicenda questa volta si è verificata nella città spagnola di Vigo. Questa sera il Celta ospiterà il Lione nella sfida di andata degli ottavi di Europa League ma la vigilia della partita è stata caratterizzata, appunto, da scontri tra ultras di entrambe le squadre. Come riportano alcuni testimoni, le scene di violenza si sarebbero verificate in un pub nel centro della località iberica.

Stando ai racconti, gli scontri hanno richiesto l'intervento della polizia per poter essere contenuti e poi sedati. Come mostrano le immagini, gli ultras dei due club si sono presentati armati di bastoni e, nello stesso tempo, hanno lanciato anche razzi verso i sostenitori francesi. Si contano circa un paio di tifosi del Lione feriti, ma i numeri potrebbero aumentare.

I media locali hanno riportato che un gruppo di tifosi francesi si trovava all’interno del pub quando un gruppo di incappucciati, con accento spagnolo, è entrato nel locale. I buttafuori hanno tentato di bloccare le porte, ma gli aggressori hanno sfondato le finestre e lanciato razzi all’interno. I tifosi dell'OL, in risposta, hanno usato gli sgabelli e sono usciti di strada.

"Non posso credere che abbiano lanciato dei razzi accesi all'interno; sono venuti per incendiare il locale. Se fossero entrati, avrebbero distrutto il locale", hanno dichiarato i proprietari del bar al giornale La Voz de Galicia. "Sono usciti in strada coperti di sangue e hanno distrutto gli sgabelli di legno all'esterno", ha raccontato invece un testimone.

