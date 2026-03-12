Celta Vigo-Lione, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 21:00 di giovedì 12 marzo allo stadio Abanca Balaídos

Filippo Montoli 12 marzo - 09:30

Il secondo gruppo di partite di Europa League comprende la sfida tra Celta Vigo e Lione. La gara è in programma alle ore 21:00 di giovedì 12 marzo allo stadio Balaídos. I francesi allenati da Fonseca e che sono arrivati primi nella league phase hanno un duro scoglio da superare per poter accedere ai quarti. Ecco dove vedere Celta Vigo-Lione in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Celta Vigo-Lione, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in programma giovedì 12 marzo alle ore 21:00 è visibile in diretta tv su SkySport, precisamente ai canali 211 e 254 del telecomando. Per lo streaming, le possibilità sono su Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e su NOW.

Lo stato di forma delle due squadre — Per il Celta Vigo la sconfitta con il Real Madrid per 1-2 ha messo fine a una serie di cinque partite consecutive senza sconfitte. La squadra di Giráldez ha vinto in campionato con Mallorca (2-0) e Girona (1-2), e in Europa League contro il Paok 1-2 all’andata e 1-0 il ritorno. La quinta gara è un pareggio contro l’Espanyol per 2-2.

Periodo tutt’altro che positivo per il Lione, che non vince da quattro partite consecutive. In coppa è stato superato dal Lens per 4-5 ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. In campionato, invece, ha perso con Strasburgo (3-1) e Marsiglia (3-2), e pareggiato con il Paris (1-1). In Europa League ha perso una sola partita durante la fase campionato. In trasferta e proprio contro una spagnola.

Le probabili formazioni — Giráldez deve fare a meno di Duran, Cervi e Roman per la partita d’andata degli ottavi. Per Fonseca gli assenti sono uno in più, con Nuamah, Sulc, Maitland-Niles e Kluivert indisponibili. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

CELTA VIGO (4-1-2-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso, Carreira; Vecino; Aspas, Moriba; Rueda, Iglesias, Swedberg. Allenatore: Claudio Giráldez.

LIONE (3-4-2-1): Greif; Mata, Niakhate, Hateboer; Tagliafico, Tessmann, Nartey, Abner; Karabec, Tolisso; Yaremchuk. Allenatore: Paulo Fonseca.